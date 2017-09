Showbiz: Bonne nouvelle pour Serge Beynaud

Jacyntha épouse Gnolou, vient d’accoucher. Après une grossesse http://www.afrikmag.com/bonne-nouvelle-pour-beynaud/ tenue dans les meilleures conditions possibles. Serge Beynaud est désormais géniteur d’une petite fille. Ce sont donc des cris de joie et de bonheur qui se font entendre chez l’auteur de la chanson, doublé du concepteur de la danse ‘‘Mawa nawa’’. Les familles Gnolou et Bah sont heureuses et fières de ce que leurs enfants viennent par la naissance de cet enfant d’assurer la descendance.



Bravo au couple Gnolou