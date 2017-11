Seulement six pays africains ont réalisé la migration complète de la télévision analogique vers numérique

(Ecofin Hebdo) - En Afrique, seuls 6 pays ont effectué leur migration complète de la télévision analogique vers la télévision numérique. Or toutes les nations du continent avaient jusqu’au 17 juin 2015 pour réaliser cette transition.



Selon Eutelsat qui a réalisé l’étude à l’origine de cette statistique, « la lenteur des progrès de la TNT en Afrique est due en grande partie aux défis considérables auxquels sont confrontés les pays ayant un territoire au relief important, fait de chaînes de montagnes, d’îles, qui restent généralement hors de portée du réseau terrestre, et aux problèmes d'interférences dans les régions frontalières.»



Les 6 pays qui ont terminé leur migration sont le Malawi, Maurice, le Mozambique, le Rwanda, la Tanzanie et la Tunisie.