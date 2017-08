Serey Dié avoue enfin être le père de l'enfant de Josey : « Je reconnais mon tort »

Finies les polémiques sur l’identité du géniteur de l’enfant de Josey. Les deux tourtereaux ne supportant certainement plus le lourd secret entourant leur liaison ont fini par la dévoiler aux yeux de tous. D’abord, c’est Josey qui sur Snapchat balance un bout de la confirmation officielle de son love secret avec Serey Dié. Sur cette vidéo qui a finalement été supprimée, peut-on voir la chanteuse et le footeux bien entrelacés. Josey pratiquement dans une tenue de chambre.



Quelques instants plus tard, c’est le père de l’enfant de Josey en personne qui fait une vidéo confession en live sur Facebook. Serey Dié voulait ainsi rompre avec ce lourd secret révélé par Linfodrome. « J’ai pas l’habitude de faire des vidéos sérieuses à un moment donné, il faut avoir le courage de dire les choses et d’assumer ses actes. Il faut aussi avoir le courage de reconnaître son tort », pouvait-on lire dans l’introduction de sa confession.



Pour l’international ivoirien, il faut mettre fin au mystère entourant sa liaison avec la chanteuse Josey. D’où cette vidéo. Puis de demander pardon pour son acte d’adultère. « Je suis un homme comme tout le monde », avoue-t-il.



Serey Dié a par la suite avoué que le petit garçon de Josey est de lui. Nous y reviendrons.