Serena Williams ouvre un compte Instagram à son bébé

Sur une deuxième image, Alexis Olympia fait une sieste les bras en l’air, habillé avec un body sur lequel est écrit : «Forte et intelligente comme ma maman». À cette publication, Serena Williams n’ajoute qu’un seul mot : «Biceps», assorti d’un émoticône montrant un petit bras musclé. Car si la reine de la balle jaune ne pense aujourd’hui qu’à son nouveau rôle de mère, elle n’en oublie pas pour autant le sport. Le tennis reste ancré en elle et fait partie intégrante de sa vie. Elle espère donc pouvoir rapidement retrouver sa raquette.



Une maman énergique



Enceinte, Serena Williams n’a jamais arrêté ses entrainements. Le niveau était bien sûr adapté à sa grossesse, mais la joueuse continuait à taper des balles régulièrement. Avec l’arrivée de son premier enfant, la jeune maman sait que sa carrière sera plus difficile à mener, mais elle ne renonce pas pour autant. «J’ai longtemps pensé que je prendrais ma retraite quand j’aurais des enfants, mais non. Je reviendrai à coup sûr», confiait-elle à «Vogue» il y a quelques mois. «Entrer sur le court et attendre la foule, ça peut paraître insignifiant. Mais il n’y a pas de meilleure émotion au monde».



Serena Williams devrait ainsi retourner très vite à la compétition, soutenue par son bout de chou, qui l’encouragera fièrement de la maison.