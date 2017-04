Sénégal : Il épouse 4 femmes en six mois, mais sa stratégie va vous surprendre

Pour tromper ses épouses, il leur a fait croire qu’il est un émigré basé en Allemagne. C’est ainsi qu’il est parvenu à épouser quatre femmes innocentes pour se fondre dans la nature.



C. Thiam a épousé ses quatre femmes en moins de six mois. La première, Coumba, coiffeuse de profession et âgée de 24 ans a été épousée en août 2016. Après avoir dépouillé la dame, il s’est fondu dans la nature, deux mois plus tard. Il épouse ensuite Ramatoulay Barry, établie à Dakar. Le mariage a eu lieu le 30 octobre 2016. Il a même appelé les parents de la deuxième pour leur dire que la première est décédée en couche.



Le mariage consommé, il prend sa troisième femme le 29 janvier 2017, Awa Touré, une dame divorcée et dont les enfants vivent aux USA. Il lui fait le même coup et en épouse une quatrième.



Mais il a été débusqué par la mère de sa quatrième épouse qui a découvert sa mauvaise foi. Avertis, les gendarmes l’ont arrêté. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme pour le délit d’escroquerie au mariage.