Sénégal : 75% de la production du nouveau gisement de pétrole revient à la compagnie Cairn

Cairn est implanté au Sénégal depuis 2013, a déjà foré avec ses partenaires six puits au large du pays. Ils seront remboursés automatiquement en fonction des productions.



Le Premier ministre Mohammed Boun Abdallah Dionne a échangé hier lors d’une réunion à l’Assemblée nationale sur les parts qui reviendront au Sénégal sur le gisement découvert récemment. C’est en réponse aux questions d’actualités au gouvernement que le ministre de l’Énergie et du Développement des énergies renouvelables a annoncé cette information. Il a déclaré que « la compagnie Cairn a foré un sixième puits. Les résultats très positifs ont été publiés par la société ».



C’est la compagnie Cairn qui a découvert le gisement pétrolier. En 2014, elle avait déjà annoncé des gisements pétroliers au large de Sangomar dans l’ouest du Sénégal. « Les résultats de ce dernier puits fournissent des données essentielles lorsque nous adoptons un plan de développement pour le gouvernement sénégalais en 2018. Nous continuons à tester une prospective significative dans le domaine de la superficie étendue » explique le directeur général de la compagnie.



Les premières gouttes du nouveau gisement profiteront à la compagnie Cairn



Ces dernières années, plusieurs gisements pétroliers ont été découverts au Sénégal. Le groupe Kosmos Energy et son partenaire



