Scandale - Tournoi de Toulon : L’Ambassade de France refuse le visa à l'équipe nationale de Côte d’Ivoire

Quelle équipe de Côte d’Ivoire disputera-t-elle le Tournoi de Toulon ? Invités à cette prestigieuse compétition, les Ivoiriens n’ont pas pu se rendre en France. Alors que l’équipe devait arriver sur les bords de la Seine depuis dimanche, elle est reste clouée à Abidjan et ne verra pas Toulon. Les joueurs ivoiriens ont été confrontés à un épineux problème : celui des visas. La quasi-totalité des joueurs de la sélection ivoirienne se sont en effet vu refuser le visa d’entrée sur le sol français ; conséquence de l’affaire Dié Serge qui a récemment secoué le milieu du ballon rond ivoirien.



Selon nos sources, l’ambassade française a refusé de délivrer des visas aux jeunes joueurs ivoiriens à cause du silence et de l’inaction de la Fédération ivoirienne de football dans l’affaire Dié Serge. « L’ambassade (de France), ndlr) ne comprend pas que la fédération soit restée passive et sans réaction dans l’affaire des jeunes joueurs ivoiriens arrêtés à l’aéroport à Paris pour utilisation de faux documents de voyage. Elle se dit qu’il y a peut-être une complicité de la fédération dans cette affaire. Seuls des agents de joueurs, notamment monsieur Abdoulaye Diabaté, se sont manifestés pour condamner ce qui s’est passé. C’est inadmissible que la FIF n’a rien entrepris face à une affaire aussi grave », nous confie notre source.



Ce nouveau scandale vient ternir encore plus l’image déjà en lambeaux d’une Fédération qui a toujours navigué à vue, sans un véritable pilote à son bord. « C’est du jamais vu ! C’est une première ! Jamais une équipe nationale de Côte d’Ivoire n’avait éprouvé autant de difficultés à se procurer des visas. Cela passait toujours comme une lettre à la poste. Voilà à quoi les agissements d’une personne conduit tout un pays », s’emporte Amza Gamal, le président de l’Olympic Sport d’Abobo.



Face à cette situation, le sélectionneur Haïdara Soualiho a dû s’envoler tout seul pour Toulon sans les joueurs avec lesquels il a été en stage de préparation pendant plus de deux semaines. Le patron des U20 ivoiriens se rabattra sur les jeunes joueurs ivoiriens basés en Europe pour former une nouvelle équipe. Les Ivoiriens disputent d’ailleurs ce mardi leur premier match du tournoi.



Auxane Djagny