Savoir aimer, est-ce que ça s'apprend?

Ça, c'est le refrain favori de Florent Pagny : « apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre... ». Et si la chanson disait vrai ? Pour Jean-Michel Jakobowicz, hypnothérapeute et spécialiste du couple, l'amour, ça s'apprend... Il nous explique tout.



Pourquoi considérez-vous que l'on peut apprendre à aimer ? L'amour, n'est-ce pas quelque chose d'inné ?

Jean-Michel Jakobowicz : Si on regarde du côté des contes de fées (ainsi que du côté des contes de fées modernes : les comédies romantiques et les romans à l'eau de rose, toujours très à la mode), les choses semblent relativement simples : un jour, on rencontre « la » bonne personne, on en tombe instantanément amoureux et hop… le tour est joué.



Or, dans la vie réelle, ça ne se passe absolument pas comme ça. Passées les premières semaines, les premiers mois, voire les premières années (qui se caractérisent par un amour aveugle et inconditionnel, une passion débordante qui éclipse tous les soucis), la vie de tous les jours nous rattrape et, bien souvent, les choses commencent à s'assombrir dans le couple. Je considère qu'il y a tout un apprentissage à faire pour que cet amour initial perdure.



À mon sens, il faut d'abord accepter l’autre tel qu’il est : ne pas essayer de le changer, ne pas l'obliger à se conformer à nos idéaux, ne pas le forcer à adhérer à l'image du « Prince Charmant »... C'est à cette seule condition que l'amour peut rester intact au fil des années. Bref, « savoir aimer », c'est surtout « savoir accepter l'être aimé avec ses qualités et ses défauts sans chercher autre chose » !



En revanche, « savoir aimer » ça ne veut pas dire « fermer les yeux sur tout ». Ainsi, lorsque la situation est incertaine dans le couple, il peut être intéressant de bien peser le pour et le contre... Il ne s'agit pas de faire une « balance comptable » des avantages et des désavantages à être en couple : on cherche plutôt à déterminer ce qui est important. Parfois, un seul petit « plus » peut contrebalancer une montagne de « moins » et l'amour est alors ré-affirmé pour plusieurs années...



Existe-t-il des écoles où on peut « apprendre à aimer » ?



Jean-Michel Jakobowicz : Malheureusement, à l’heure actuelle, il n’existe aucun cours, livre ou forum de discussion « infaillible » pour apprendre à vivre sereinement une relation amoureuse et pour faire durer l'amour dans le couple.

J’ai toujours été ce fasciné par le fait que l’école nous apprenait énormément de choses totalement inutiles au quotidien (comme la trigonométrie ou même les dates de certaines batailles du passé) mais qu’elle évitait avec soin de discuter de sujets beaucoup plus importants comme la maternité, l’amour ou la mort. Face à ces problèmes essentiels de la vie courante, nous en sommes tous réduits à essayer de nous débrouiller seuls en utilisant comme références notre éducation, notre sensibilité ou l’exemple de nos amis... Pas toujours idéal !



Bien entendu, je ne pense pas qu'il faille introduire des cours magistraux sur ces sujets – un cours en amphithéâtre sur « Comment aimer ? » serait parfaitement incongru ! Par contre, à mon avis, il serait intéressant que, dès l’adolescence (voire plus tôt), la question amoureuse soit abordée et discutée par les jeunes en présence d’un adulte si besoin est.

Jean-Michel Jakobowicz est hypnothérapeute à Genève et auteur de Réussir sa vie amoureuse avec l'autohypnose, éd. Leduc. S



