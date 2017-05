Santé: voici pourquoi boire de l’eau glacée est dangereux!

1-Elle Ralentit la digestion



Boire de l’eau glacée entrave le processus de digestion des aliments, car elle provoque le rétrécissement de vos vaisseaux sanguins. Cela peut ralentir le processus de digestion, et quand la nourriture n’est pas digérée correctement, les nutriments sont perdus, ou non absorbés par le corps. Cela peut causer de nombreux ennuis de santé.



2-Elle peut causer des maux de gorge



Boire de l’eau glacée peut causer l’agression de la muqueuse respiratoire, qui est une couche protectrice des voies respiratoires. Lorsque cette couche est alourdie, les voies respiratoires sont exposées, et deviennent fragiles à diverses infections. Ainsi, les risques d’attraper des maux de gorge sont plus élevées.



3-Elle cause la pénurie de nutriments



Boire de l’eau glacée peut perturber le fonctionnement du système immunitaire (correspond à l’ensemble des mécanismes de défenses de l’organisme), et rendre l’organisme plus sensible à des maladies comme la grippe, le rhume, et autres infections.



Après le sport



Dans le cas d’une personne qui revient du sport, et dont l’organisme a besoin de réhydratation imminente, il serait inadéquat de boire de l’eau glacée. Ce serait imposer un travail supplémentaire à son organisme. Certes, le corps manifeste un besoin en eau, mais il s’agit de l’eau plate. Le bien être que vous ressentez en buvant de l’eau réfrigérée, n’est, en fait, qu’une apparence.



Il est également conseillé de ne pas prendre des médicaments avec de l’eau glacée.