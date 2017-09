Santé vaginale : comment garder son vagin propre et en santé?

Si votre vagin pouvait sourire, il le ferait… du moins, si vous le gardez en bonne santé. Tout comme n’importe quelle partie de votre corps, garder son vagin en santé signifie de prendre soin de sa surface, en évitant les produits chimiques et en étant à l’écoute lorsqu’un petit quelque chose vous semble anormal.



Stacy Lyon, fondatrice des produits naturels de soins féminins Healthy Hoo Hoo, affirme que la bon état de son vagin est d’abord une question de compréhension de la géographie de son corps, de la façon dont il est fait. « Alors que la plupart des gens parlent du vagin comme »l’affaire en bas », on devrait plutôt considérer le vagin comme la partie principale des organes génitaux internes ou profonds.



C’est plutôt la vulve ou les organes génitaux externes que nous devons nettoyer », dit-elle. Chères dames, ne vous en faites pas au sujet des odeurs et à l’importance de sentir comme un bouquet de marguerites! Stacy Lyon explique que la grande majorité des femmes croient penser que leurs parties se doivent d’être toujours fraîches, en utilisant des produits déodorants et des parfums, qui pourraient à l’inverse irriter et occasionner quelques brûlures externes à votre peau. Une bonne alimentation porte également un impact positif à la santé de votre vagin. « Une alimentation équilibrée, accompagnée de beaucoup de liquides, cela est essentiel pour la santé des femmes et leur reproduction », dénote Dennis Thompson Jr. du EverydayHealth.com. Ce dernier mentionne aussi que le jus de canneberges et le yogourt peuvent aider à prévenir les infections à levures.



Attention! Assurez-vous que la nourriture va bien dans la bouche et non ailleurs… Stacy Lyon avoue avoir entendu plusieurs histoires de femmes qui tentent des expériences plutôt extrêmes pour garder leur vagin au frais. Certaines vont même mettre une barre de savon ou de yogourt aux bleuets dans leur vagin…



En terminant, il ne faut pas oublier de souligner l’importance d’une saine vie sexuelle. Cela dit, le sexe vient aussi « briser » en quelque sorte les bons élans que certaines femmes ont quant à la propreté de leurs parties génitales. Il est donc bien important de visiter votre gynécologue une fois par an pour un bilan de santé et un examen pelvien pour vérifier tous les changements et infections. Santé Canada recommande aux femmes sexuellement actives de passer le test de Pap (cytologie) environ tous les trois ans.



– Bien laver



« La vulve et le vagin doivent être nettoyés une fois par jour », affirme Lyon. Cela dit, elle mentionne aussi qu’il n’est pas absolument nécessaire d’utiliser une barre de savon chaque fois que vous êtes à la salle de bain… Quelques fois par semaine suffit puisqu’un nettoyage excessif pourra vous causer de graves irritations.



– Ne rêvez pas de sentir comme un bouquet de fleurs



Évitez les sprays, déodorants et produits chimiques qui vous causeront de graves démageaisons. Celles qui pensent aussi qu’elles peuvent se nettoyer avec des lingettes pour bébé… Cela n’est pas une bonne idée.



– S’essuyer de l’avant vers l’arrière



Évitez de traîner les bactéries vers votre vagin…question de ne pas causer d’infections! À la toilette, essuyez vous donc de l’avant vers l’arrière.



– Évitez les lubrifiants



Évitez d’utiliser la vaseline ou de l’alcool à friction pour faire votre nettoyage. Il faut plutôt choisir des lubrifiants à base aqueuse ou à base de silicone lubrifiant.



– Soyez prudente



Faites attention et faites vos recherches si vous souhaitez vous faire faire une épilation brésilienne ou entière. Soyez certaine que votre esthéticienne n’appliquera pas trop de cire…



– Jetez un oeil par vous-même



Lyon invite toujours les femmes à prendre un miroir et à regarder! C’est votre corps, vaut mieux le connaître à la perfection et se familiariser avec lui comme il se doit.



– Parlez à votre médecin



Visitez votre gynécologue une fois par an pour un bilan de santé.