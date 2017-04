Santé sexuelle et reproductive : Une bande dessinée pour sensibiliser les adolescents

A la présentation de cette bande dessinée le mercredi 29 mars dernier au Plateau à la salle CRRAE-UEMOA, les initiateurs ont exposé les avantages du projet. Pour le docteur Eliane Dogoré Maryline, directrice pays de EngenderHealth, cette BD est un outil d’amélioration des droits en santé sexuelle et reproductive des jeunes. Selon elle, cette BD sera utilisée dans les clubs services des écoles.



Elle sera aussi, à l’en croire, postée sur les réseaux sociaux pour une grande diffusion. « En tant que jeunes et adolescents, le conseil que je pourrais vous donner c’est l’abstinence afin de vous donner toutes les chances de finir vos études. Mais si d’aventure l’envie vous prend de vouloir le faire, je vous supplie d’utiliser les méthodes contraceptives. En le faisant, vous évitez les MST et les grossesses non désirées qui pourraient compromettre votre avenir. Mais aussi je demande aux parents d’aborder les questions sur la sexualité avec leurs enfants car plus l’enfant est informé sur cette question mieux c’est. Nous pourrions réduire la mortalité maternelle au sein de notre population jeune », a conseillé le docteur Eliane Dogoré à la multitude d’enfants et de parents venus assister à la cérémonie.



Quant à la directrice du programme national de santé scolaire et Universitaire (Pnssu), Ouraga Marie Paula, elle a salué cette initiative qui selon elle va permettre aux jeunes et adolescents de prendre conscience. Ange Désiré Bouikalo, chargé de Programme Communication pour le Changement Social et de Comportement, à Agir PF, a présenté les articulations de cette BD.



Il a annoncé que très bientôt une caravane dénommée ‘’Caravane Safi et Léo’’ sera lancée pour donner la chance à tous les ados du district d’Abidjan de s’informer sur la question de la santé sexuelle et reproductive.



Sylvain Dakouri