Santé: Top 5 des bonnes habitudes pour rester en bonne santé

Nous sommes souvent conscient des bonnes habitudes. Seulement, nous ne les mettons pas toujours en application. Voici des règles simples à appliquer pour rester en bonne santé.



Boire au moins un litre et demi d’eau par jour



L’eau est extrêmement bénéfique pour notre corps. En effet, l’eau nous hydrate et en plus, aide au bon fonctionnement des organes internes. Boire de l’eau, avec un demi citron au réveil, aide à activer les organes internes. L’eau aide aussi à évacuer les toxines du corps, et est donc le meilleur allié de vos reins.



Éviter l’auto médication



Chaque médicament est adapté à une personne, selon différents facteurs. Même si vous avez l’habitude de prendre un médicament, évitez de le prendre sans avis médical. Vous pourriez être sujet à des effets fort indésirables.



Manger au moins cinq fruits et légumes par jour



Essayons de répartir : Matin : smoothy de Mangue ananas, orange. (ça fait 3 déjà). Le soir: entrée constituée de carotte, choux et tomates. ça y est le quota est même dépassé. Bonne chance à tous pour adopter un tel régime journalier. Les fruits et légumes nous aident à faire le plein de vitamines, et en plus les fibres qu’ils contiennent aident à avoir des selles molles. Vous ne voudriez quand même pas continuer avec cette constipation? Mangez plus de fruits et légumes.



Éviter le stress



Le stress est l’un des plus grands ennemis de votre santé. Quand vous êtes stressé(e), vous ne vous nourrissez pas bien. De plus, vous perdez beaucoup d’eau, et vous produisez des hormones dangereuses pour votre organisme.



Faire des bilans de santé réguliers



Il est demandé de faire au moins, un bilan de santé par an. Des bilans de santé permettent de détecter rapidement des maladies, et faciliter leur prise en charge. Alors pour votre propre santé, n’ayez pas peur, et rendez vous chez le médecin pour savoir comment se porte votre corps.