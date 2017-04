Santé: 10 symptômes inquiétants qui indiquent qu’un AVC est proche

Il faut déjà noter qu’un accident vasculaire cérébral (AVC) est le plus souvent causé par une mauvaise ou insuffisante irrigation sanguine au cerveau. Cela a pour conséquence un manque d’oxygénation au niveau des zones cérébrales. Ce sont environs 6 millions de décès d’AVC par an.



A ce jour, l’AVC peut être classée parmi les premières causes de mortalité dans le monde. Afrik53.com a bien voulu par l’entremise de ‘Santé Plus’ vous révéler les signes annonciateurs d’un AVC afin de mieux la prévenir



Les causes de l’AVC



On parle d’AVC quand une artère cérébrale est touchée. Selon les cas, on peut parler d’AVC ischémique ou hémorragique.



L’AVC ischémique représente 80% des cas. Ce type est dû à la formation d’un caillot sanguin provenant d’un autre organe ou qui apparaît suite à l’accumulation des lipides autour de la paroi artérielle.



Quant à l’AVC hémorragique, il touche 20% des cas, et est causé par une hémorragie survenant suite à la rupture d’anévrisme, à de l’hypertension artérielle ou à une tumeur cérébrale.



Dans d’autres situations, un caillot de sang se forme mais se résorbe rapidement, sans entrainer de lésions cérébrales. C’est ce qu’on appelle un accident ischémique transitoire (AIT). Même s’il est moins grave que les précédents, il ne faut pas le prendre à la légère, car le risque d’avoir un AVC dans les 24 heures qui suivent est élevé.



Les personnes ayant souffert d’un AVC ont entre 30% et 43% de risques d’en subir un autre pendant les cinq années suivant la première crise. La majeure partie du temps, une personne sur dix n’en garde aucune séquelle mais les neuf autres peuvent souffrir de lésions plus ou moins graves.



Les symptômes de l’AVC



◾Vision trouble ou perte de la vue : L’un des premiers signes annonciateurs de l’AVC est une baisse de la vue au niveau d’un œil ou des deux yeux. 44% des personnes ayant souffert d’un AVC ont perdu la vue avant de souffrir de l’attaque.

◾Vertiges : Les vertiges sont aussi un symptôme commun de l’AVC, essentiellement chez les femmes âgées de moins de 45 ans. Si vous souffrez subitement et soudainement de forts vertiges, il faut faire appel à un médecin rapidement.

◾Troubles de la parole : Dans certains cas, les personnes commencent par perdre la notion du temps et ont du mal à parler et à s’exprimer correctement. Elles ont des difficultés à tenir une conversation et sont plongées dans la confusion la plus totale.



◾Perte de l’équilibre : En pleine crise d’AVC, vous aurez soudainement une faiblesse et une perte de tonus au niveau des jambes et des bras. C’est sans doute des signes d’AVC. Cela peut entraîner une perte de connaissance ou une paralysie. Pour faire le test, levez les bras avec les paumes vers le haut et essayez de les faire tenir 10 secondes. Si une main tombe, ceci indique que les muscles sont affaiblis.



◾Douleurs d’un seul côté du visage : La douleur n’est pas un symptôme commun de l’AVC, cependant il est possible de la ressentir de manière soutenue au niveau des membres ou d’un côté du visage en cas d’attaque.

◾Maux de tête et migraine : Durant l’AVC, il est assez fréquent d’avoir des têtes insoutenables. Des études ont montré que 588 volontaires ayant souffert de fortes migraines avant un AVC, étaient essentiellement des jeunes, notamment des femmes.



◾Paralysie faciale : C’est le symptôme le plus commun de l’AVC.

◾Fatigue : Certaines études ont démontré qu’en cas d’AVC, ce sont les femmes qui sont les plus susceptibles de souffrir de fatigue, confusion et désorientation, comparées aux hommes.

◾Hoquet persistant : Symptôme qui touche essentiellement les femmes, un hoquet persistant s’explique par le fait que l’AVC attaque le centre respiratoire au niveau du cerveau.



◾Essoufflement et tremblements : En cas d’AVC, il est possible d’avoir le souffle coupé et de ressentir des difficultés à respirer. Ceci est le signe d’une arythmie cardiaque causée par un manque d’oxygène.



Si vous souffrez d’un ou plusieurs de ces symptômes, demandez immédiatement une assistance médicale pour réduire le risque de séquelles.



Dans tous les cas le meilleur moyen de prévenir ce type d’attaques est d’abord l’adoption d’une saine alimentation. Il faudrait éviter la forte consommation de l’alcool et du tabac.



Il faudrait également avoir une habitude régulière du sport le tout accompagné d’un bon contrôle du poids.