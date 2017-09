Samuel Eto’o dans le «Top 10 des footballeurs les plus riches du monde»

Certains footballeurs font partir des hommes les plus puissants et les plus riches de la planète. Goal.com a dévoilé le Top 10 des footballeurs fortunés. Parmi ces dix milliardaires, un seul africain, Samuel Eto’o. Le Camerounais, considéré comme le footballeur africain le plus riche, a aussi son mot à dire sur le plan mondial du fait de certains revenus publicitaires.



10. Franck Lampard : 90 millions € (environ 58 Milliards 500 millions FCFA)



9. Ronaldinho 93 millions € (environ 60 Milliards 450 millions FCFA)



8. Raúl – 95 M€ (environ 61 Milliards 750 millions FCFA)



7. Samuel Eto’o – 98 M€ (environ environ 63 Milliards 700 millions FCFA)

6. Kaká – 108 M€ (environ 70 Milliards 200 millions FCFA)

5. Wayne Rooney – 112 M€ (environ environ 72 Milliards 800 millions FCFA)



4. Zlatan Ibrahimovic – 114 M€ (environ 74 Milliards 410 millions FCFA)



3. Neymar – 148 M€ (environ 96 Milliards 200 millions FCFA)



2. Lionel Messi – 218 M€ (environ 141 Milliards 700 millions FCFA)



1. Cristiano Ronaldo – 230 M€ (environ 149 Milliards 500 millions FCFA)