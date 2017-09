Samsung Galaxy S8, Galaxy Note 8 : Les meilleurs pour mater des vidéos YouTube

Mater des vidéos YouTube sur ton smartphone est ton activité favorite ? C’est un téléphone Samsung qu’il te faut. Le Galaxy S8 et le Galaxy Note 8 possèdent en effet de superbes écrans borderless, d’une qualité irréprochable. Parfait pour en prendre plein les yeux avec le dernier clip de Big Flo et Oli featuring Panayotis. Quand on parle de dalles, ceux du constructeur sud-coréen font office de référence. DisplayMate a même attribué la palme de meilleur écran de smartphone au monde au Samsung Galaxy Note 8. C’est l’appareil mobile qu’il te faut pour profiter à fond de YouTube, qui a un nouveau concurrent. Depuis hier, ces derniers possèdent même un petit quelque chose de plus pour rendre les vidéos encore plus magnifiques.



Le Samsung Galaxy S8 et le Galaxy Note 8, déjà en précommande chez Free, sont les deux premiers smartphones à être compatibles avec l’option HDR de YouTube. La mise à jour est disponible depuis hier après-midi si l’on en croit l’information de TheVerge. Qu’est-ce que cela va changer pour toi ? Ce n’est clairement pas une révolution et ton Samsung Galaxy S8 ou Note 8 ne va pas se transformer en salle de cinéma spéciale YouTube, mais c’est un ajout bienvenu.



La technologie HDR (pour « High Dynamic Range ») permet de mieux représenter les couleurs. Sans rentrer dans les détails techniques, cela donne de super pouvoirs aux pixels, qui sont plus performants. La différence devrait être maigre sur un clip de rap, mais les fameuses timelapses des vlogs de Casey Neistat devraient être encore plus époustouflantes !