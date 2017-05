Saison des pluies : Abidjan sous les eaux après deux fortes pluies qui ont déjà fait de nombreux dégâts

Après deux jours de fortes pluies (mercredi et jeudi) plusieurs communes se retrouvent sous les eaux.



Yopougon, le quartier huppé de Cocody, Marcory et surtout Koumassi (toujours sous les eaux même en temps sec) ne sont pas épargnés par les eaux de ruissellement qui bouchent tous les passages.



Deux morts sont déjà signalés du côté de Cocody Angré. Un mur s'est affaissé tuant une jeune dame et un enfant ce mercredi.



Au niveau du Zoo d'Abidjan, la pluie diluvienne de ce jeudi a séparé la couche de goudron d'avec le sol. Une maison s'est également effondrée à Niangon Coprim, heureusement l'occupante a pu être sauvée à temps.



Riviera bonoumin, le mur arrière de l'église la destinée est tombé sur deux enfants. L'un d'eux, blessé a pu être transporté à l'hôpital dans un taxi tandis que le deuxième est décédé.



Dans les quartiers, des riverains sont obligés de marcher dans les eaux sales pour sortir de leurs maisons. Les moins chanceux vident leurs habitations à coup de seaux et de pelles.



Certains quartiers sont actuellement impraticables pour les véhicules, ce qui provoque très souvent des embouteillages monstres dans la ville.



"Avec la saison des pluies qui commence, et les risques d'inondation, les populations sont invitées à plus de prudence" invite le Gouvernement qui met à leur service des numéros verts (20 25 00 40 ou GSPM 01801328) en cas d'urgence.



Les conducteurs de mini-cars (Gbaka) et voitures en commun (woro-woro), connus pour rouler à vive allure sont également invités à la prudence sur les chaussées glissantes.



Les réseaux sociaux s'activent



Vu l'urgence de ce jour, les réseaux sociaux ont créé le hastag #Inondation pour suivre avec plus d'attention le phénomène d'inodation et permettre plus efficacité dans l'action sur le terrain et la coordination avec le GSPM et les forces de sécurité déployés pour la gestion des sinistres.



Ahopol