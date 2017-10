Royaume Uni : Il trafique le parachute de sa femme pour toucher l'assurance-vie et vivre avec sa maîtresse

Cet homme, âgé de 37 ans, a voulu se débarrasser de sa femme pour toucher l'assurance vie d'un montant de 120.000 livres (133.000 euros) et vivre avec sa maîtresse Stefanie Goller (droite), qu'il a rencontré sur Tinder.



Il a d'abord tenté de l'assassiner au gaz.



Prétextant une mission professionnelle à l'extérieur, le trentenaire s'est absenté du domicile familial pour la nuit, tout ayant pris soin de laisser le gaz allumé.



Mais la victime s'est réveillé quelques instants plus tard et a éteint le gaz. Elle a envoyé un SMS à son mari, en plaisantant : "Tu essaies de me tuer".



Après cette première tentative ratée, l'époux a nouveau essayé de l'éliminer en proposant de l’accompagner pour un saut en parachute. Une fois sur place, il a discrètement trafiqué le parachute de Victoria.



Lors du saut, son parachute ne s'est pas ouvert. Mais, par miracle, la femme, âgée de 40 ans, a survécu à sa chute. Mais elle est grièvement blessée : bassin, côtes et vertèbres brisés.



Emile Cilliers risque la réclusion criminelle à la perpétuité.