Rihanna évacuée d’urgence pendant un concert: ses fans l’ont mise en danger en envahissant les backstages

Quand l’admiration devient dangereuse. Lundi 21 août, Jay-Z et Rihanna ont échappé de peu à une invasion de fans dans les backstages du V Festival, dans l’Essex, en Angleterre. L’incident a eu lieu peu après 23 heures, à la fin du concert de Jay-Z, clôture du festival.



Rihanna était en coulisses quand une horde de fans hystériques a tenté d’envahir les backstages : une zone VIP, un nightclub en extérieur. Selon The Sun, une vingtaine d’agents de sécurité ont pris en charge les stars à temps et les ont évacuées de la zone dangereuse. Elles auraient même été dirigées vers un hélicoptère au cas où les envahisseurs échappaient aux mains des vigiles.



Rihanna et Jay-Z n’ont subi aucun heurt. Certains admirateurs ont toutefois été violemment repoussés par la sécurité et ont fini au sol. Les agents en charge de la protection des artistes n’ont pas démérité, quitte à essuyer quelques coups. Un témoin entendu par The Sun raconte la scène : "C'était terrifiant. Un homme a frappé un agent à deux reprises sur la bouche. Un autre a sauté sur la poitrine d'un autre agent, qui a été soigné dans la tente des premiers secours. Personne n'a su quoi faire. Le service de sécurité a perdu le contrôle. C'était vraiment sérieux." La chanteuse très adulée et le rappeur papa pour la deuxième fois déchaînent visiblement les foules.



Les deux superstars américaines ne s’attendaient surement pas à ce que cela dégénèrent, elles qui ont toujours montré un très bon rapport avec leur public.