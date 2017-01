Rétrospective de l'année 2016 marquée par l'attaque terroriste, l'or Olympique et le passage à la IIIe République

12 janvier : Amadou Gon Coulibaly, Secrétaire général du gouvernement annonce la composition de la nouvelle équipe gouvernementale après la dissolution du précédent. Il y a des départs: Mathieu Babaud DARRET (Ministre des Eaux et Forêts), Cissé Bacongo (Ministre de la Fonction publique et de la Réforme Administrative), Charles Diby Koffi (Ministre des Affaires Etrangères), Gnénéma Coulibaly (Ministre de la Justice, Gardes des Sceaux et des Droits de l’Homme).



15 janvier : Le Burkina lance un mandat d’arrêt contre le président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro pour sa présumée implication lors d'un coup d'Etat manqué en septembre 2015



28 janvier : Ouverture à la CPI du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la jeunesse et des sports, Charles Blé Goudé pour crimes contre l’humanité , meurtre, viol, atteinte grave et persécution commis pendant la période de la crise postélectorale survenue suite à la présidentielle de 2010.



18 fevrier : Dogbo Blé et le Capitaine Anselme Séka Yapo dit "Séka Séka", ancien chef de la sécurité rapprochée de l’ex-Première dame Simone Gbagbo sont condamnés à vie pour l`assassinat du Gl Guei.



20 fevrier : Mort de "Yacou le Chinois", un caïd de la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan (MACA) à la suite d'une fusillade au sein même de la prison.



28 fevrier : Première visite du président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan en Côte d'Ivoire dans le cadre d’une visite officielle de 48 heures s'inscrivant dans le prolongement du renforcement des relations diplomatiques et économiques entre les deux pays.



13 mars : La Côte d'Ivoire subit sa première attaque terroriste par la ville balnéaire de Grand-Bassam. Le bilan est de 19 morts dont 11 ivoiriens (3 soldats), 1 nigérian, 1 allemande, 4 français, 1 macédonienne, 1 libanais et une soixantaine de blessés.



4 avril : Le Gouvernement retire les agréments aux opérateurs de téléphonie Greenn, Koz et Café Mobile suite à de nombreux manquements continus de plusieurs obligations du cahier de charges.



24 avril : Le "roi de la rumba" congolaise, Papa Wemba décède dans la nuit du samedi à dimanche à Abidjan, suite à un malaise lors de sa prestation au Festival des Musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA).



1 mai : Le président Alassane Ouattara annule l'augmentation de l’eau et de l’électricité et la réforme du permis de conduire et veut libéraliser les secteurs de l’électricité et de l’eau.



31 mai : L’ex-Première dame de Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo, a plaidé mardi non coupable à l’ouverture de son procès à la Cour d’assises pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, commis lors de la crise postélectorale de 2010-2011, au palais de justice du Plateau.



23 juin : Lancement en Côte d'Ivoire d'une pétition pour la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo et des prisonniers politiques initiée par L'écrivain centenaire Bernard Dadié et l'ex-premier ministre togolais Koffi Goh



21 juillet : Des manifestations contre une hausse des tarifs de l’électricité jugée excessive par les consommateurs ont éclaté dans plusieurs villes du pays dont Daloa, Bouaké et Yamoussoukro



3 aout : Kadet Bertin, Kacou Brou dit KB et Wadja Kédjébo, des cadres proches de l’ex-président ivoirien Lautrent Gbagbo, rentrés d’exil, ont reçu, mercredi, des mains du ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration Abinan Pascal, les documents relatifs à leur réintégration dans les effectifs de la fonction publique ivoirienne.



4 aout : Deux soldats ivoiriens ont été condamnés à dix ans de prison ferme chacun pour avoir côtoyé des jihadistes ayant participé à l'organisation de l'attaque de la station balnéaire de Grand Bassam (19 morts en mars).



20 aout : La Côte d`Ivoire remporte ses premières médailles aux jeux olympiques de Rio 2016. L’Ivoirien Cheick Sallah Cissé a remporté la médaille d’Or de Taekwondo dans la catégorie des -80kg hommes, devenant ainsi le premier sportif ivoirien a remporté une médaille d’or dans une compétition olympique quand la Taekwondo’in ivoirienne Ruth Gbagbi remportait la médaille de bronze dans la catégorie des -67Kg.



27 aout : L’artiste chanteuse ivoirienne, ex-Présidente du conseil d’administration (PCA) du Bureau ivoirien du droit d’auteur (BURIDA), Tantie Oussou décède d’une crise de tention" à la clinique de Cocody Danga, a annoncé le président du Fonds de soutien aux artistes de Côte d`Ivoire (FONDACI), William Aimond.



30 aout : Le Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara met fin aux fonctions de son Conseiller spécial Mamadi Diané pour ‘’ingérence’’ dans le processus électoral gabonais.



3 septembre : La Côte d’Ivoire se qualifie pour les phases finales de la CAN 2017 au Gabon



6 septembre : Un pont ferroviaire s`est écroulé, mardi, à Dimbokro dans le Centre ivoirien avec un train de la Société internationale de transport africain par rail (SITARAIL),filiale du groupe français Bolloré.



8 septembre : Le gouvernement ivoirien lève les mesures restrictives liées à la lutte contre la maladie à Virus Ebola (MVE).



5 octobre : Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara était face aux députés pour présenter les grandes lignes de l’Avant-projet de Constitution devant consacrer l’avènement de la 3ème République.



9 octobre : Patron de la maison de production ‘’Coast to Coast’’, Jean-Marc Guirandou est mort dans un accident de moto dans la nuit du samedi 08 au dimanche 09 octobre 2016.



11 octobre : Les députés ivoiriens adoptent le projet de la nouvelle Constitution. Sur 250 députés siégeant, 239 étaient présents ; le quorum étant de 126, les députés pouvaient valablement siéger. Sans grande surprise le ‘’pour’’ l’a emporté avec 239 voix sur 249 votants.



11 octobre : Les autorités ivoiriennes ont présenté, à Abidjan les atouts du pays qui aspire à décrocher un siège de membre non permanent au Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour la période 2018-2019.



28 octobre : Marche du Front du refus de la nouvelle Constitution dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène.



30 octobre - 1 novembre : La nouvelle Constitution ivoirienne adoptée à 93,42% avec un taux de participation de 42,42%



8 novembre : Le président Ouattara promulgue la nouvelle Constitution



25 novembre : Mabri Toikeusse et Gnamien Konan limogés du Gouvernement



Du 19 au 20 décembre 2016 : Forte majorité pour la coalition au pouvoir avec 167 sièges à la suite des législatives du 18 décembre. Percée des indépendants qui obtiennent 75 sièges



