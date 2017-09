Les inconvénients de la position assise





La position assise n’est pas favorable pour le cerveau. Selon une dernière étude, rester assis trop longtemps affecte l’approvisionnement du cerveau et sa santé peut être menacée. Le cerveau, très gourmand en glucose, nécessite 20% de nos besoins énergétiques au repos. Une baisse de la réserve peut alors endommager les cellules du cerveau. Par ailleurs, une variabilité glycémique importante est capable d’entraîner une baisse des fonctions cognitives. A long terme, rester assis trop longtemps augmente le risque de mort précoce.



Se lever plus souvent





Outre le contrôle rigoureux du glucose, la solution idéale pour entretenir son cerveau est de se lever plus souvent dans la journée. Après les repas, pratiquer une marche à basse intensité agit essentiellement sur le contrôle glycémique. Et pour cause : les muscles en action dépensent une partie du glucose présent dans notre système. Les activités physiques permettent de conserver un taux optimal. Certains chercheurs recommandent une activité physique de faible intensité, mais étalée sur l’ensemble de la journée plutôt qu’un court effort pratiqué le matin.



Défi permanent pour les scientifiques





Les scientifiques sont confrontés à un véritable défi quant au lien entre le fait d’être assis et l’altération des fonctions du cerveau. Selon les études menées jusqu’ici, plus une personne reste assise, plus ses fonctions cognitives ralentissent. Dans l’attente de données concrètes, il est fortement conseillé de rester assis le moins de temps possible surtout après les repas. N’hésitez pas à saisir toutes les occasions pour rester debout en faisant la vaisselle après le dîner ou en se rendant à pied ou à vélo au travail.





Source : slate.fr