Rentrée scolaire : 5 conseils pour que vos enfants retrouvent un bon rythme de sommeil

Lundi 4 septembre, les enfants devront être bien réveillés pour reprendre le chemin de l'école, dès 8h pour certains. Pas question de piquer du nez dès la première matinée. Comment faire pour qu'ils retrouvent un rythme perdu depuis plusieurs semaines alors qu'ils se sont souvent couchés tard, voire très tard ?



1. Y aller progressivement



Pour retrouver un bon rythme, Laurent Chazelas, psychologue et président de l’Association Française des Psychologues de l’Education Nationale (AFPEN) conseille de "commencer à avancer l’heure du coucher une semaine avant la rentrée. De cette manière les enfants se coucheront et se réveilleront plus tôt tout en ayant le nombre d’heures de sommeil dont ils ont besoin. Et dans l’idéal, les deux jours précédant la rentrée il faudrait arriver à les caler sur les horaires de l’école". Allez-y petit à petit, donc.



2. Ménagez-les si vous revenez d’un pays lointain avec un décalage horaire



Se remettre d'un décalage horaire peut prendre plusieurs jours. Il est donc déconseillé de revenir la veille de la rentrée. Au terme du voyage, petits et grands sont invités à se ménager pendant au moins 24 heures. Evitez un trop plein d'activités, instaurez des horaires de coucher et de repas réguliers afin de restaurer l'horloge biologique de votre enfant.



3. Recommencez à être actif dès le lever



Essayez de pratiquer des activités dès le matin, aux heures de plus grande disponibilité intellectuelle et physique de votre enfant. Dès 9 heures par exemple. Une journée bien occupée permettra un meilleur sommeil. En revanche, il est déconseillé de pratiquer une activité physique juste avant le coucher.



4. Evitez les exceptions



C'est sans doute le conseil le plus difficile à tenir. Inutile d'imposer un horaire de coucher si le lendemain votre enfant peut à nouveau avoir la permission de minuit. En revanche, soyez souple. Un enfant qui doit se coucher à 20h30 n'arrive pas forcément à dormir à 20h31. Préférez plutôt une plage horaire d'1h au cours de laquelle l'enfant doit réapprendre à se coucher lui-même (entre 19h45 et 20h45 par exemple).



5. Prenez vos repas à heure régulière



A la veille de la rentrée, le fait de prendre ses repas régulièrement peut aider à retrouver un bon rythme. Et si le dîner est pris à la même heure tous les jours, cela permettra également un coucher à heure fixe chaque soir. Le matin, il est conseillé de réinstaurer le rituel du petit déjeuner équilibré afin de bien commencer la journée et de pouvoir rester concentré pendant les heures de classe.



Et pas d’inquiétude, Laurent Chazelas précise que "la première nuit avant l’école sera peut-être un peu angoissante. Cette anxiété est naturelle. Les enseignants l’auront aussi. Il faut rassurer son enfant, lui donner confiance et expliquer que c’est normal d’avoir un peu mal au ventre".







