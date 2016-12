Renforcez vos défenses immunitaires avec ce remède à l’ail et au miel

La médecine naturelle met à notre portée de grands remèdes pour des affections communes. L’association d’ail et de miel en est un exemple.



Peu de produits naturels nous offrent autant de bienfaits que ces aliments qui font partie de notre quotidien.



Ensemble, ils disposent d’incroyables propriétés pour augmenter nos défenses immunitaires.



Dans cet article, nous allons vous expliquer comment élaborer votre propre remède à l’ail et au miel. Dites adieu aux infections, ainsi qu’aux grippes et aux rhumes!



Vous êtes prêt à prendre des notes ?





Les grands bienfaits du miel à l’ail





On l’appelle « miel à l’ail ». Pourtant, il est évident que les abeilles ne sont pas à l’origine de ce mélange.



C’est une préparation maison qui consiste à associer du miel et de l’ail pour obtenir un remède médicinal.



Voici les multiples bienfaits que ces deux aliments peuvent vous apporter:



Une source de vitamines et de minéraux



•L’ail et le miel nous apportent des flavonoïdes, des enzymes, des antioxydants, des vitamines A, B1 (thiamine), B (riboflavine) et C, du potassium, des protéines, du cuivre, du manganèse, du phosphore, du zinc, du sélénium et du calcium.

•Le processus de macération de l’ail va respecter ses propriétés à tout moment, jusqu’à former un mélange aux bienfaits incroyables, pour toute la famille.

•Cette préparation est excellente pour les enfants ainsi que pour les personnes âgées qui ont les défenses immunitaires un peu plus faibles que la normale.



Un grand stimulant immunitaire



Le miel est cicatrisant et l’ail est antimicrobien.



Ensemble, il réussissent à éliminer les virus et les toxines pour renforcer nos défenses immunitaires, grâce à leur haute teneur en vitamine C.



Il est évident que, seuls, l’ail et le miel ne vont pas nous permettre d’éviter d’attraper une grippe.



Cependant, si vous en consommez alors que vous êtes malade, vous guérirez plus vite et vous éviterez que votre condition ne s’aggrave.



Ce mélange renforcera notre système respiratoire et améliorera les niveaux de globules blancs dans le sang.



Il régule les niveaux de sucre dans le sang et la pression artérielle



Il suffit de prendre une petite cuillerée d’ail et de miel pour maintenir à niveau notre indice glycémique.



Le miel se synthétise bien plus lentement que le sucre blanc de table, et si on l’associe à l’ail, l’équilibre est d’autant plus facile à atteindre.



Il ne faut pas non plus oublier que le miel et l’ail stimulent notre santé cardiaque.



Les artères sont plus flexibles, nous évitons l’accumulation de cholestérol et nous favorisons la régulation de la pression artérielle.



L’ail et le miel pour soigner la sciatique



Des affections comme la hernie discale, l’irritation du nerf sciatique ou un problème au niveau de l’articulation sacro-iliaque, peuvent provoquer une inflammation du nerf sciatique et générer une forte douleur.



La consommation régulière d’ail et de miel va réduire ces problèmes inflammatoires liés au nerfs, aux muscles et aux articulations.



N’hésitez pas à essayer!



Comment préparer ce remède à base d’ail et de miel ?



Ingrédients

•1 tasse de miel (335 g)

•15 gousses d’ail



Ustensiles

•Un récipient en verre hermétique



Préparation



•Les quantités proposées sont approximatives.

Le plus important est d’avoir un récipient en verre hermétique, qui permette de faire macérer les gousses d’ail dans le miel. La qualité du mélange dépend donc de ce récipient.

•Commencez par éplucher les gousses d’ail puis coupez-les en deux avec un couteau aiguisé.

De cette manière, vous ferez ressortir les huiles essentielles de l’ail, qui se mélangeront au miel.

•Mettez le nombre de gousses d’ail que vous voulez, selon la quantité de miel que vous avez. Plus vous serez généreux, mieux ce sera.

•Le processus de macération durera entre 15 et 20 jours.

Pendant ce temps, gardez le récipient fermé hermétiquement et conservez-le dans un endroit frais où le soleil ne donne pas.

•Une fois le temps écoulé, vous pouvez le consommer normalement.



Si vous voulez augmenter les propriétés de ce remède à l’ail et au miel, vous pouvez y ajouter quelques petits morceaux de gingembre ou quelques zestes de citron.



Leurs huiles essentielles se mélangeront au miel et formeront un excellent remède médicinal qui augmente les défenses naturelles.



Petit-déjeuner médicinal à l’orange et au miel : Ne passez pas à côté !



Comment consommer ce remède?



•L’idéal est de consommer une cuillerée chaque matin (25 grammes de miel avec une gousse d’ail).

Vous pouvez en manger seul ou l’étaler sur une tartine de pain de seigle. Vos défenses se renforceront jour après jour.

•Pour lutter contre les douleurs articulaires, vous pouvez associer ce remède à un verre d’eau de riz (ou n’importe quelle eau végétale).

•Pour cela, ajoutez une cuillerée de miel et une gousse d’ail dans un verre d’eau de riz chaude, et mixez-le pour avoir une boisson la plus homogène possible.



C’est ce que l’on appelle du lait d’ail. Cela vous fera un bien fou !