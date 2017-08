Régime : combien de fois faut-il se peser par semaine ?

Garder un œil sur votre poidsquotidiennement pourrait vous aider à en perdre ! Une nouvelle étude, menée par des chercheurs de l’Université de Drexel et de l’Université de Pennsylvanie (États-Unis), a révélé que les personnes qui se pèse régulièrement observent une véritable baisse de leur indice de masse corporelle (IMC).

Se peser quotidiennement pour perdre du poids



Selon les résultats publiés sur Drexel Now, les femmes qui, en moyenne, ont signalé se peser pendant au moins une période quotidienne ont non seulement tendance à éviter le gain de poids, mais aussi à en perdre. Les changements étaient modestes mais significativement différents dans leur IMC après deux ans, par rapport à un groupe qui ne se pesait pas tous les jours.



"Les pertes dans l’IMC et le pourcentage de graisse corporelle ont été modestes, mais toujours significatifs, surtout en gardant à l’esprit que ces femmes ne faisaient pas partie d’un programme de perte de poids. Nous ne nous attendions pas à ce que, en l’absence d’un régime, les gens en perdent tout de même", a déclaré Diane Rosenbaum, chercheuse postdoctorale au Drexel’s College of Arts and Sciences et aujourd’hui psychologue à l’Université de Pennsylvanie.



L’étude a mesuré le pourcentage de graisse corporelle de 294 femmes de poids variés. Les scientifiques ont d’abord effectué cette mesure au début de l’étude, puis au bout de six mois, et enfin au bout de deux ans. L’IMC a été déterminé par la taille et le poids et les participantes ont répondu aux questionnaires concernant la fréquence à laquelle elles se pesaient.



Constater des petits résultats tous les jours motive



La relation entre le fait de se peser quotidiennement et la perte de poids ne peut être établie avec certitude, selon les scientifiques : "il est possible qu'elle puisse être influencée par le fait que ces personnes veulent éviter de gagner du poids à nouveau". Cependant, se peser quotidiennement pourrait motiver les personnes à avoir une alimentation saine et à faire de l’exercice, car cela leur donne la preuve que ces comportements sont efficaces pour les aider à perdre du poids. Une bonne hygiène de vie serait alors une bonne motivation pour perdre du poids.



Les scientifiques se sont surtout intéressés aux étudiants, dont plus de 70% gagnent du poids au cours de leur première année, selon une étude menée en 2009.



Poids idéal : comment calculer son IMC ?



Le calcul de l'indice de masse corporelle est simple. Il vous suffit de connaître votre poids et votre taille. Divisez alors deux fois le nombre de kilos par la taille selon la formule suivante : IMC = poids / (taille)². Par exemple si vous mesurez 1m65 pour 60 kilos : 60 / (1,65*1,65) = 21,64. Votre IMC est de 21,64. Le poids normal oscille entre 18,5 et 25 kg/m².L'IMC ne donne pas un poids idéal exact, mais des catégories de poids qui permettent de détecter le surpoids ou au contraire la maigreur. Veuillez noter cependant que cette formule a été conçue pour les adultes et ne peut être adaptée aux enfants. Elle ne constitue de plus qu'une indication.