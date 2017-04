Réflexion sur le communiqué de Human Rights Watch aux avocats de Simone Gbagbo

A

Mmes Corinne Dufka

Directrice

Afrique de l’Ouest

Human Rights Watch et



Param-Preet Singh

Directrice adjointe

Programme justice internationale

Human Rights Watch



Après avoir lu attentivement votre communiqué à l'intention des avocats de Mme Simone Gbagbo, je suis très heureux de tous ces rappels que vous faites sans relâche pour que tous les criminels ayant opéré en Côte d'Ivoire soient puni. Seulement voilà: Simone Gbagbo au moins a été jugée déjà et condamnée à 20 ans de prison. Elle vient encore d'être jugée et reconnue non coupable cette fois ci. Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont à la CPI anisi que beaucoup de dignitaires du régime de Gbagbo qui sont incarcérés sans jugement à Abidjan. Et malgré tout, aucun de tous les criminel du camp Ouattara, criminels que vous connaissez très bien pour avoir citer nommément certains n'a été jusque là inquiété. Alors pour vous où est l'urgence en ce qui concerne la satisfaction des victimes, votre mission sacrée? Enchaîner des procès "bidons" comme ce que nous voyons à la CPI et à Abidjan (puisque vous soutenez que Simone Gbagbo soit transférée à la CPI) ou pour l'équité commencer au moins à interpeller ne serait-ce que les "com-zones" de Ouattara? Pour moi, et je pense que c'est la logique et non l'émotion, la justice que vous vous proclamez défendre, serait de faire pression (vous en avez les moyens!



on le voit dans le cas du camp de Gbagbo!) sur la justice internationale pour qu'elle agisse de manière équitable. Quand vous n'acculez que le camp Gbagbo (Simone), vous n'êtes plus neutres. Voilà pourquoi beaucoup pensent que vous travaillez pour vos maîtres occidentaux, dont vous défendez les intérêts contre le peuple africains. De la manière dont vous avez écrit directement aux avocat de Simone Gbagbo, avez-vous une seule fois interpeller directement Bensouda dans une adresse (quelle qu'en soit la forme) à partir de tous ces faux que nous constatons tous de la part de l'accusation de Gbagbo et Blé Goudé?



Quand on refuse la liberté provisoire à une personne sur la base de sa popularité, ce qui signifie que s détention n'a rien de pénale, (s'il n'est pas populaire, si c'est soutiens se calment, si ses partisans le lâchent, on le libère). Vous ne régissez pas. Mais (oh! crime de lèse majesté!) quand un avocat dit: "la CPI ne peut plus juger Simone Gbagbo à la base des mêmes faits, vous montez sur vos ergots. Curieux, curieux n'est-ce pas! Assurez-vous donc que tous les patriotes et démocrates ivoiriens, africains etc. ne comprendront jamais votre démarche dans la crise ivoirienne.