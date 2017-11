Quel sport pratiquer pour maigrir vite ?

Difficile de choisir un sport vraiment adapté et efficace lorsque l’on souhaite perdre du poids rapidement sans prendre du muscle. Entre la course à pied, la danse, le vélo etc. il n’est pas toujours aisé de se lancer dans une activité qui soit non seulement adaptée à notre morphologie mais aussi à nos objectifs et notre endurance.



Pour avoir une idée plus précise du meilleur sport à adopter en fonction de vos aptitudes, nous avons demandé l’avis de Cindy Amara, coach professionnelle. Selon elle, avant même de se lancer, il faut oublier le terme "rapidement", qu’elle trouve trop marketing : "A notre époque, on veut tout, tout de suite. Mais rien ne dure si c’est fait rapidement." Cindy conseille plutôt de trouver un sport qui nous attire et que l’on aime : "C'est une priorité si l'on veut perdurer et ne pas se lasser."



On peut centrer sa recherche sur des activités qui vont activer le cardio et le renforcement, comme la danse, la course, la boxe, le vélo, le roller, le foot, la marche ou encore le volley-ball. "La bonne fréquence : pratiquer un sport de deux à trois fois par semaine", précise la coach.



Ensuite, vérifiez que le sport choisi soit adapté. "Le running est très tendance, mais il ne faut pas forcément y céder. D'une manière générale tous les sports sont bons et en même temps peuvent être mal adaptés pour telle ou telle type de personnes. Et cela s'applique à la course également. Pour une personne en bonne santé, elle est efficace, mais pas pour une personne en surpoids ou qui aurait des problèmes articulaires."



Cependant, Cindy précise que c’est un bon moyen peu coûteux de se remettre en forme : "Mieux vaut y aller crescendo et commencer par une fois de temps en temps, pour que le corps s'habitue, puis deux fois par semaine."

Pour une dépense physique plus élevée, préférez les sports qui activent les membres inférieurs du corps, comme le saut à la corde, la boxe, la natation ou encore l’escalade. "Ils permettent de travailler la coordination, la mémoire et la stratégie. Ce sont des activités très complètes."



Quant à celles qui aimeraient cibler leur perte de poids et se focaliser sur une partie du corps, Cindy conseille d’éviter de s’acharner : "On peut difficilement cibler qu'une partie du corps, car c’est un ensemble, une unité, il faut donc en tenir compte. Par exemple, pour pouvoir perdre du ventre, rien ne sert de se limiter à des abdos." Ainsi, il vaudrait mieux se lancer dans un sport cardio, et travailler sur les abdos (en faisant du gainage par exemple) en complément du reste, et pas l’inverse.



Enfin, et c’est probablement le plus important lorsque l’on souhaite se mettre au sport pour perdre du poids, armez vous de patience et de courage. "Il faut avoir de la discipline, choisir un sport qu'on aime et pour lequel on ressent du plaisir. Il ne faut pas être trop dur avec soi-même et aimer son corps peu importe son poids et sa forme. Fixez-vous des objectifs simples, mais réguliers. Mangez équilibré et faites-vous plaisir quand il le faut. Visualisez tous les jours vos objectifs et pensez au résultat final", conseille Cindy. Alors, on s'y met ?