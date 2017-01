Quand on ne sait pas conduire une Ferrari, mieux vaut s'abstenir (vidéo)

Alors qu'il slalomait sur les routes montagneuses du Colorado, un jeune conducteur de 26 ans a perdu le contrôle de sa Ferrari 458 Italia. S'il n'a pas réussi à maîtriser le bolide, c'est avant tout parce qu'il n'a pas l'habitude de se retrouver au volant d'un tel engin. Et pour cause, il s'agit en fait d'une voiture de location.



"Oh mon dieu, oh mon dieu, ça va vraiment vite!", crie la passagère pour mettre en garde le conducteur, qui tentait de l'impressionner. En vain. "Et merde! Je crois que je viens de perdre mon permis", s'exclame le "pilote" après l'accident, en constatant les dégâts causés au véhicule.



Heureusement, personne n'a été blessé, hormis la voiture qui est bonne pour la réparation. Et la facture risque bien d'être salée.