Quand le stress vous fait souffrir et grossir

Qu’est-ce que le stress?



Le stress peut être causé par un grand nombre de situations, qu’il s’agisse de problèmes professionnels, familiaux, sociaux, ou encore de problèmes de santé mentale.



«Notre rythme de vie est devenu trépidant et les nouvelles technologies, toujours plus rapides et performantes, exacerbent ces problèmes, constate Lily Freidman, chiropraticienne à Fort Lauderdale. J’entends de plus en plus mes patients se plaindre de stress, et cela fait 18 ans que je pratique ce métier.» Avec notre nouvelle culture et les modes de vie qui évoluent rapidement, il est plus facile que jamais de devenir stressé – et nous trouvons en plus des motifs de stresser tout à fait inutiles. http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/25-stress-inutiles/ Consultez-vous vos courriels de manière compulsive ? Êtes-vous tout le temps en train de courir sans véritable raison ? Notre mentalité techno ultra-mouvementée en est sans doute la cause.



La Dre Elizabeth Trattner, une spécialiste de la médecine intégrative, s’intéresse aux causes physiologiques du stress et de ses effets sur notre corps. «Quand nous sommes stressés, nous produisons une hormone appelée le cortisol. Il en est ainsi depuis les millions d’années que nous sommes sur cette planète. Cette réaction chimique nous indique si nous devons fuir ou combattre. Malheureusement, notre corps ne fait pas la différence entre fuir devant un grizzly et nous retrouver pris dans un embouteillage.»



Comment se manifeste le stress?



Plus nous en produisons, plus les effets du cortisol se font sentir à travers tout notre corps. Selon la Dre Trattner, ils se traduisent souvent par une prise de poids autour du tronc, mais d’autres praticiens en notent aussi les effets dans le cou, la tête, les épaules… «Les effets du stress sur le corps sont réels, observe Lili Friedman. Je le vois tous les jours. Et il frappe sans discrimination de genre, de profession ou d’âge, mais la localisation du stress se fait différemment.»

Elle explique que chez les hommes, le stress se traduit plutôt par des douleurs du bas du dos, tandis que, chez les femmes, cette douleur se localisera davantage dans le haut du dos, les muscles du trapèze et le cou.



Cela cause souvent des maux de tête. Même les enfants peuvent accumuler du stress dans leur corps. «Les enfants les ressentent presque toujours dans le cou et le milieu du dos. Sans doute la faute au téléphone cellulaire et à notre liaison perpétuelle avec les médias sociaux», dit la Dre Friedman.



Les manifestations physiques du stress vont des maux de tête aux problèmes digestifs en passant par les douleurs musculaires et corporelles – mais peuvent aussi se manifester de bien d’autres façons.

«Les maux de tête, les douleurs dans le bas du dos ou dans les muscles et les troubles gastro-intestinaux sont les plus courants, indique le Dr David Clarke, président de la Psychophysiologic Disorders Association. Et c’est parfois plusieurs à la fois.»



Comment soigner notre corps?



Outre les soins médicaux, comme les ajustements chiropratiques ou les analgésiques légers, parler simplement de ce qui vous stresse peut atténuer vos symptômes physiques. De nombreux spécialistes pensent que révéler les causes profondes de votre stress dans un environnement sûr et ouvert, comme lors d’une thérapie, peut vraiment contribuer à remédier aux manifestations physiques du stress. (Comment savoir si une thérapie fonctionne ?)



«Bon nombre de mes patients qui ont des douleurs au dos ou au cou passent les 45 minutes que dure leur séance allongés sur ma table à parler tout en recevant leur traitement. Et ils constatent lorsqu’ils se dirigent vers la porte qu’ils se sentent 'soulagés d’un grand poids'. Ils ne se rendent pas compte qu’ils viennent d’évacuer toutes leurs frustrations de la journée et qu’ils les ont laissées sur la table avant de quitter mon bureau comme une toute 'nouvelle personne'», dit la Dre Friedman.



Cette combinaison de soulagement physique est ce qu’il y a de mieux pour calmer vos symptômes et relâcher le stress accumulé. La douleur chronique peut cependant être causée par un problème psychologique plus profond, comme un traumatisme ou l’anxiété.



«L’important, c’est de reconnaître la source de stress (ou les sources), même si ce n’est pas toujours aussi évident qu’on le pense. Les sources de stress pouvant avoir des conséquences physiques qui ne sont souvent pas prises à la légère sont la faible capacité à s’occuper de soi-même, les effets prolongés d’une enfance difficile et les cas de dépression non diagnostiqués, de stress post-traumatique et d’anxiété», conclut le Dr Clarke.



Quelles sont les meilleures pratiques?



Outre l’aide d’un professionnel de la neurophysiologie, certaines choses peuvent aujourd’hui vous soulager rapidement de la douleur et réduire votre niveau de stress. La Dre Friedman recommande certaines activités pour alléger le stress comme de petits exercices de yoga ou le jogging, la marche en nature et la méditation. Même planifier des vacances pourrait vous aider à vous sentir mieux. Suppléments et vitamines peuvent aussi faire des merveilles.



Elle suggère également d’autres stratégies pour réduire les taux de cortisol. «J’apprends à mes patients à se tourner vers leur corps, à l’apprivoiser, grâce au rituel et au cérémoniel, à la cuisine, à l’exercice. Tout cela abaisse les niveaux de cortisol et accroît la production d’ocytocine, l’hormone du bien-être. Il faut normalement un mois pour voir une différence, mais prendre le temps de s’occuper de soi peut vraiment aider à combattre le cortisol.



Prendre ces mesures pour restaurer votre corps et pour abaisser les niveaux de stress est une manière bénéfique d’investir en soi-même. Se sentir mieux, que ce soit sur le plan physique ou mental, vous ouvrira sur un tout nouveau monde.



