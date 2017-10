Quand François Hollande blague sur sa compagne Julie Gayet

François Hollande est connu pour son sens de l'humour. Habitué des petites blagues, l'ancien chef de l'Etat avait pour habitude de s'en prendre à ses adversaires politiques d'un mot cinglant. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que l'ancien président est aussi très drôle quand il s'agit de ses proches. Et celle qui l'a constaté dernièrement, c'est Julie Gayet. En week-end sur la Côte d'Opale, le couple a fait une sortie très remarquée au théâtre.



Au bras de l'ancien locataire de l'Elysée, l'actrice et productrice Julie Gayet. De retour sur les planches en septembre, la comédienne avait longuement partagé dans les médias son plaisir de retrouver la scène, ses premières amours. Si elle n'était plus montée sur scène depuis 1996 et son rôle dans Les Abîmés de Michaël Cohen, au Théâtre Mont­par­nasse, elle a accepté le défi de Rabbit Hole.



Discrète depuis 2 ans, la comédienne avait tenté tant bien que mal de protéger sa vie privée de la curiosité des médias. Mais depuis que François Hollande a quitté l'Elysée, les deux ne se cachent plus. Sur le plateau de C à vous, la comédienne avait même accepté de parler de son compagnon.



Libéré, François Hollande semble également l'être. Selon la Voix du Nord qui consacre un reportage au week-end du couple, il aurait même plaisanté sur le métier de sa compagne. « C’est avec plaisir que je découvre cette scène théâtrale. C’est bien de montrer cela à une comédienne », confie Hollande, à la première du conte musical Giorgina. Amateur de bons mots, François Hollande semblait d'ailleurs plus à l'aise que sa compagne, un peu en retrait.



gala.fr