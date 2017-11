Prince Harry : qui est Meghan Markle, sa future épouse ?

Meghan Markle était l'actrice la plus googlisée en 2016. Et pour cause, à la même époque, l'héroïne de Suits venait de se mettre en couple avec le prince Harry, soit la tête couronnée célibataire la plus courue d'Europe. Depuis, les internautes sont en émoi. Les photos volées du couple font les unes des tabloïds. Le compte Instagram de Meghan Markle est en surchauffe.



Dans l'attente d'une officialisation en bonne et due forme (en novembre 2016, le prince Harry a publié un communiqué dans lequel il confirmait leur relation en appelant néanmoins les médias à plus de prudence), d'aucuns chassaient des preuves de leur idylle sur les réseaux sociaux.



La comédienne brune de 35 ans poste une photo de deux bananes-personnages en train de s'enlacer sur Instagram ? Une métaphore à peine déguisée pour la représenter avec le prince «le plus sexy de la planète». Une tasse de thé so british ? Un goûter romantique partagé par les deux amants. À ce stade, concrètement, près de deux millions d'abonnés étaient pendus aux postes de @meghanmarkle.



