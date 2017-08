Présidentielle 2020 : Ouattara n’a pris aucun engagement concernant sa succession (Cadre RDR)

Alassane Ouattara ne s’est engagé "ni à Daoukro, ni vis-à-vis de qui que ce soit, laissant croire que le RDR n’allait pas avoir un candidat en 2020, ou allait faire la passe à un parti quelconque du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir), a relevé M. Sanogo, samedi lors d’un meeting à Agboville.



Pour le Secrétaire général adjoint chargé des élections au RDR, venu sensibiliser les militants de son parti dans l’Agneby-Tiassa à participer massivement au prochain congrès du parti, le seul document écrit qui existe dans le cadre du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la paix (RHDP) est celui de Paris, paraphé en 2005 par les partis membres.



‘’Tous les partis membres peuvent compétir au premier tour de la présidentielle. Celui d’entre eux qui se qualifie pour le second tour devra être supporté par les autres’’, a-t-il fait savoir, citant ce document.



Pour Sanogo Mamadou, conformément au dernier discours du chef de l’Etat, il existe en Côte d’Ivoire, une constitution qui permet à tout le monde de compétir.



"A partir de ce moment, il est souhaitable, a-t-il ajouté, de permettre aux ivoiriens de se recentrer sur l’essentiel, qui est d’accompagner le gouvernement au travail et de permettre au président de la République de dérouler la suite de son programme pendant les trois ans et demi à venir, afin de lancer le pays sur la voie de l’émergence proposée".



Lors d’un meeting le même jour à Abidjan, le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumahoro, avait pour joué la carte de l’apaisement au sein de la majorité, appelant les partis du RHDP à l’union, afin de s’accorder en 2020 autour d’un seul candidat.



Le RHDP compte 5 partis à savoir le RDR, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), l’Union pour la démocratie et la paix en développement en Côte d’Ivoire (UDPCI), l’Union pour la Côte d’Ivoire (UPCI) et le Mouvement des Forces d’avenir (MFA), ainsi qu’un parti observateur, le PIT (Parti ivoirien des travailleurs.