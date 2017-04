Pourquoi les hommes ne savent-ils pas rompre ?

Les ruptures



L’homme n’a pas l’esprit du couple. Comme déjà dit dans les articles précédents, le but de chaque homme est la conquête de la femelle. Ce qu’il se passe après ne l’intéresse pas des masses. La femme, par contre, développe dès son enfance un culte à la vie de couple réussie (genre épouser le prince charmant, vivre heureux et avoir de beaux enfants !). Du coup, lorsque l’homme sent qu’il n’est pas heureux en couple, il n’aura pas les mêmes réflexes qu’une femme pour amorcer la procédure de rupture.



Souvent, les hommes qui souhaitent rompre ne le disent pas clairement : soit ils se barrent (en vous laissant un petit mot, un mail, un sms), soit ils laissent pourrir la situation, jusqu’à ce que ce soit vous qui les quittiez. L’homme ne sait pas communiquer son mal être dans le couple, et, du coup, toute rupture venant d’eux est violente et brutale. C’est pour cela qu’ils n’hésitent pas à passer pour de froids salauds dans le but que vous les quittiez.



De plus, quitter l’autre comme on jette une vieille paire de chaussettes trouées dispense l’homme d’explications. Ainsi, il ne risque pas un conflit avec sa copine (conflit qu’il est rarement sûr de gagner, d’ailleurs) et, de la même manière, il rejette la responsabilité de l’échec du couple sur la femme, puisqu’il ne fournit pas d’explications. Si la femme n’a pas de raisons à fournir à l’entourage, celui-ci peut croire qu’elle n’assume pas les raisons de la rupture. La rupture étant un échec, elle ne peut être reconnue par l’homme. Si le couple a échoué, c’est forcément de la faute de l’autre. Même si l’homme trompe sa femme ou sa copine, il ne peut en tirer une culpabilité, dans le sens où il n’en est pas responsable.



L’homme n’est pas un animal qui s’accommode de solitude. Aussi préférera-t-il parfois conserver une situation bancale dans laquelle il n’est pas heureux plutôt que de provoquer une rupture qui le ramènera à une vie instable, loin de la routine que l’on peut trouver en couple. L’instabilité de la vie de célibataire est certes tentante lorsque l’on est en couple, mais souvent, la rupture peut être provoquée non pas par l’envie de célibat, mais parce qu’une autre femme occupe la vie de l’homme. Ainsi ce dernier continue à assouvir ses instincts de conquête sans s’enfermer dans une construction de couple sur la longue durée.



On peut rarement discuter avec un homme qui veut rompre. Il sera incapable d’en expliquer les raisons avec des mots. La seule réaction est souvent brutale et immature. Bon courage mesdames, parfois, nous sommes de vrais connards.



Source : savemybrain.net