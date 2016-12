Pourquoi fête-t-on Noël le 25 décembre ?

Il n’est pas sûr historiquement que la date du 25 décembre ait été d’abord choisie pour son symbolisme de la renaissance de la lumière qui convient pourtant si bien à la naissance de Jésus Christ le Sauveur. Le chant prophétique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste qui sera le dernier prophète de l’Ancien Testament, celui qui fait reconnaître le Christ, annonce « L’astre d’en-haut qui vient nous visiter », et le prologue magnifique de l’évangile de Saint Jean dit du Fils qu’il est « La lumière véritable qui éclaire tout homme ». Mais pratiquement c’est parce que l’on avait d’abord fixé au 25 Mars la fête de l’Annonciation, c’est-à-dire de la Conception virginale de Jésus, que tout naturellement on a décidé de fêter la naissance neuf mois après.



C’est au IVème siècle vers les années 340, après trois siècles de persécutions, que les fêtes chrétiennes vont pouvoir se développer à l’extérieur. A ce moment avec la fête liturgique de Noël apparaissent les représentations de la crèche, avec le bœuf et l’âne, les bergers, l’étoile et les mages. Le premier sermon de Noël conservé et un sermon latin d’Optat de Milève, un évêque d’Afrique du Nord, daté de 368.



A cette époque la célébration du « sol invictus », c’est à dire du solstice d’hiver, lié en particulier au culte de Mithra, est en désaffection. Finalement l’Eglise, qui ne rejette rien de ce qu’il y a de beau et de vrai dans la culture païenne, va faire renaître et comme donner ses lettres de noblesse au symbole du soleil qui, au solstice d’hiver, recommence à grandir dans le ciel. Contrairement à une opinion inutilement agressive, le christianisme n’est pas généralement un niveleur de cultures ; comme dans ce cas du solstice d’hiver, il a été et sera très souvent capable de donner aux plus belles intuitions de l’homme un sens ultime.