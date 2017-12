Pourquoi faut-il toujours saler les aliments avant cuisson?

Vous croyez qu’il ne faut jamais saler la viande avant de la cuire ? Erreur ! On vous explique pourquoi.

Nombreux sont ceux qui pensent que saler une viande avant de la cuire la fait durcir. C’est vrai et faux à la fois. Le sel raffermit les chairs, certes, mais uniquement s’il a le temps de fondre et de pénétrer. Saupoudré sur votre steak juste avant de le mettre dans la poêle chaude, le sel ne le durcira pas. Et lui donnera plus de goût.



Pourquoi il faut toujours saler ses aliments avant de les cuire ?



Comme nous l’a rappelé Cédric Barbarat, Chef et formateur à l’Ecole de cuisine Alain Ducasse, « le sel est un exhausteur de goût. Utilisé avant cuisson, il va fondre sous l’effet de la chaleur pour entrer au cœur des aliments et révéler leur goût. Il faut toujours l’utiliser avant de cuire ou de rôtir. »



Si vous salez après cuisson, deux problèmes se posent : le sel ne fera pas son effet à cœur dans le produit. Par ailleurs, la croûte formée par la cuisson, que ce soit celle d’un morceau de viande, d’un poisson ou même d’un légume, l’empêche de pénétrer. Il faudra du coup saler davantage au moment du service pour un résultat moins efficace.



Dans quels cas laisser le sel longtemps sur les aliments ?



On utilise le sel pour extraire l’eau de certains légumes, éventuellement les débarasser de leur amertume pour les aubergines. C’est le cas du concombre et du radis noir qu’on fait dégorger avec un peu de gros sel ½ heure à 1 heure avant de les préparer en crudités. Dans ce cas, on les rincera et on ne salera pas l’assaisonnement.



Pourquoi saler l’eau de cuisson après ébulition ?



Dans le cas de l’eau des pâtes, du riz, ou de toute préparation faites à l’eau bouillante, on prendra soin de ne saler l’eau qu’une fois chaude. Le sel, comme le bicarbonate (utile pour conserver le vert des haricot) ou tous sels minéraux, ralentit la montée en température de l’eau. Salée, il lui faudra plus de temps pour chauffer. Il vous en coûtera alors davantage en électricité, et en temps !



Comment réussir un bon assaisonnement



Pour le poivre, dans les bouillons préférez le poivre en grain, qui diffusera sa saveur moins que son piquant. Si vous utilisez du poivre concassé ou en poudre, déjà torréfié, il perdra son goût et se transmettra que son piquant.

Au moment du service, ajoutez sur le plat une pincée de fleur de sel et un tour de moulin à poivre. Ou disposez-les sur la table pour que chaque convive rectifie l’assaisonnement selon ses préférences.



femmeactuelle