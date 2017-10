Pourquoi est-ce qu’il ne faut pas laver son visage sous la douche?

Qu’on se le dise, l’eau chaude n’est pas la meilleure amie de notre peau. De nos muscles, pour les détendre, à la rigueur. Mais alors, de notre peau, absolument pas ! Et à en croire Charlotte Cho interviewée par le site américain « BuzzFeed », il n’y a rien de pire que de se laver le visage sous la douche. Selon la fondatrice de « Soko Glam », le site internet qui regroupe tous les cosmétiques coréens, l’eau chaude qui coule directement sur notre visage, pendant la douche, abîmerait notre barrière cutanée. Cette dernière nous protège des agressions extérieures tels les radicaux libres comme le stress, le soleil ou la pollution.



Le bon geste : se laver le visage avant ou après la douche



« L’eau chaude de la douche qui coule sur notre visage peut retirer l’huile naturelle présente à la surface de notre peau et affaiblir notre barrière cutanée voire la rendre vulnérable et la craqueler », a déclaré Charlotte Cho. « Pour éviter ce désagrément, mieux vaut se laver le visage à l’eau tiède au robinet. » La solution de sa collaboratrice Tina Cho ? Laver son visage et appliquer une huile juste avant de prendre la douche : « L’huile crée une barrière protectrice sur ma peau et retient l’hydratation après une douche bien chaude », a-t-elle affirmé à « The Klog ». Il n’y a plus qu’à.



elle.fr