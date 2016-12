Pourquoi Bamba Affoussiata Lamine doit démissionner du Gouvernement

Face à Yasmina Ouegnin, député sortant de la commune et fille de Gorges Ouegnin, le plus expérimenté des chefs protocoles au monde, la ministre de la communication par ailleurs porte-parole adjointe du Gouvernement a obtenu 32, 02% des suffrages exprimés.



Elle suit, Yasmina Ouegnin qui a obtenu 56,86%. Cette défaite difficile à gérer pour la direction du RHDP aura-t-elle des conséquences sur la devenir de la ministre au sein du Gouvernement ? Il est plus aisé de répondre par l’affirmative quand on sait les actes posés par la ministre.



D’abord Affoussiata Bamba Lamine s’est proclamée vainqueur de l’élection sans attendre la proclamation des résultats de la Commission Electorale Indépendante (CEI) qui avait prévenu dans un communiqué qu’elle restait la seule institution chargé de cette affaire.



En connaissance de cette décision (plus que membre du gouvernement et candidate), Affoussiata Bamba a publié sur sa page facebook au soir du 18 décembre 2016, une vidéo dans laquelle, elle s’auto proclamait député de Cocody.



« Mes premiers mots sont des mots de remerciements à l’endroit de Dieu. Parce que, si nous fêtons cette victoire, c’est grâce à lui. Nous les Hommes avons fait notre travail et lui a fait le sien », avait déclaré Affoussiata Bamba-Lamine sous les vivats de ses partisans tard dans la nuit du 18 décembre. En outre la ministre de la communication a échoué lamentablement à ces élections.



Yasmina Ouégnin, rempile pour un second mandat à Cocody à la tête de la liste « Ensemble pour Cocody » avec 56,86% des suffrages exprimés soit 17 932 voix sur 31 536 votes. Elle devance de loin son adversaire de taille, Affoussiata Bamba-Lamine qui a obtenu 10 100 voix soit 32,03% des suffrages exprimés soit un écart de plus de 7 milles voix. Face à cet échec d’écart, Affoussiata Bamba Lamine devrait donner sa démission.