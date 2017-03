Pour Meiway « Les nigérians ne font pas de la musique. » P-Square réagit!

Invité par Claudy Siar sur les ondes la Radio France Internationale (Rfi), le chanteur Ivoirien Meiway a fait savoir que « les nigérians ne font pas de la musique », faisant allusion à la jeune génération. L’interprète de « Miss Lolo » de révéler qu’il « apprécie beaucoup Fela » (Anikulapo) Kuti et est « prêt à travailler avec son fils », musicien.



« Nous pensons que notre grand frère Meiway s’est trompé et doit présenter des excuses aux africains. Parce qu’il ne devrait pas dire ça. Si nous, nous ne faisons pas de la musique alors, il n’y a plus de musique en Afrique » a formulé le duo de frères jumeaux Peter et Paul Okoye.



Fela Kuti est un chanteur nigérian, soxophone, chef d’orchestre. Décédé en 1997, il est aujourd’hui considéré comme l’inventeur de l’afrobeat.



