Plus de visa américain pour les officiels guinéens !

A compter de ce mercredi 13 septembre 2017, les officiels guinéens ne pourront plus obtenir de visa américain. Les Etats-Unis ont mis à exécution les menaces de sanction contre la Guinée à qui Washington reproche de ne pas avoir assez coopéré pour rapatrier ses ressortissants se trouvant en situation illégale sur le sol américain.



« A compter du 13 septembre 2017, l’ambassade des Etats-Unis met un terme à la délivrance des visas B, F, J et M aux officiels guinéens ainsi qu’aux membres de leurs familles proches avec quelques exceptions limitées », a annoncé l’Ambassade des Etats-Unis à Conakry, dans un communiqué.



Il y a quelques mois, Mamady Condé, l’ambassadeur de la République de Guinée près les Etats-Unis, avait révélé que plus de 2 000 Guinéens vivaient dans l’illégalité aux Etats-Unis, dont 55 « délinquants » qui devaient être rapatriés immédiatement, suivant les injonctions de Washington.



Servan Ahougnon