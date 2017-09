Petits bruits du corps humain : quand faut-il s'inquiéter ?

Notre corps nous réserve parfois de petites surprises. Des bruits plus ou moins perceptibles qu'on peut avoir du mal à interpréter.



Un exemple : le sommeil n’est pas toujours de tout repos. Il arrive que la phase de sommeil paradoxal, celle des rêves, s’accompagne de parlottes, de gémissements, de bruits étranges. Rien de grave. En revanche, le ronflement pose plus de problème. Dû à un relâchement des muscles et des tissus mous qui vibrent et rétrécissent le larynx, ce bruit involontaire peut sérieusement déranger le conjoint.



Il est important de consulter car, outre ce désagrément, cela peut cacher une apnée du sommeil, c’est-à-dire un arrêt total de la respiration pendant quelques secondes. Ce trouble entraîne à la longue une privation d’oxygène, cause d'hypertension, d'infarctus et d'AVC.



femmeactuelle.fr