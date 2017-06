Petite révolution : le père de l'Android dévoile son nouveau projet de smartphone modulable

Atlantico : Andy Rubin, fondateur d'Android a dévoilé le 30 mai qu'il se lancait sur le très concurrentiel marché des smartphones avec un téléphone haut de gamme nommé sobrement "essential" qui a la particularité d'être modulable. Comment jugez-vous ce concept ?



Daniel Ichbiah : Clairement, il y a la place pour un constructeur qui tenterait d’utiliser le modèle Apple dans le monde Android. Je m’explique : ce qui a fait en partie le succès des produits comme l’iPod, l’iMac ou l’iPhone dans la première décennie, c’est qu’Apple vendait du ‘positionning social’. Les possesseurs de produits Apple étaient fiers d’exhiber leurs appareils. Ils avaient l’impression de faire partie d’une sorte d’élite. Et à l’époque, c’était assez vrai : les Mac étaient beaucoup plus élégants que les PC, les iPod brillaient par leur finesse face aux baladeurs MP3 habituels, l’iPhone était une véritable révolution… En 2007, ceux qui avaient un iPhone le payaient vraiment cher et pourtant, ses utilisateurs disaient qu’ils étaient prêt à débourser cette somme pour avoir un produit d’une telle qualité.



Cet aspect qui distinguait Apple a hélas disparu. Alors pourquoi ne pas le recréer dans le monde Android ? Si le téléphone d’Andy Rubin parvient à créer cette sensation chez ses utilisateurs, il pourrait accomplir une percée.



Pour autant avec un prix avoisinant les 700$ qui le classe définitivement dans la catégorie des smartphones haut de gamme, pensez-vous que le simple fait d'être modulable suffira à convaincre les acheteurs dans un secteur ultra concurrentiel ?



Il y a toute une frange d’utilisateurs qui est prête à payer ce prix, pour avoir la sensation d’utiliser le nec plus ultra. Ce n’est pas un marché dominant mais telle n’est pas la vocation du haut de gamme. En fait, ce qui est trompeur, c’est la domination qu’a eu Apple durant plusieurs années et qui était atypique. Apple n’a pas besoin d’être n°1. C’est avant toute une société qui a une rentabilité hors pair, du fait que ses usagers sont prêts à payer plus, pour avoir un produit haut de gamme.



La rentabilité d’un appareil Apple est sans commune mesure avec celle d’un téléphone Android habituel ou d’un ordinateur de chez Dell. Le cas de Dell illustre bien la chose : c’est le n°1 en terme de produits écoulés, mais il est très loin de faire un bénéfice comparable à celui d’Apple ! Pour la firme à la Pomme, le modèle est davantage de vendre très cher un produit censé surpasser la concurrence, pas d’être n°1 en terme de volumes de vente.



Le téléphone Essentiel s'appuie donc sur un modèle qui pourrait fonctionner si Andy Rubin présente vraiment un matériel bluffant, tellement bluffant que certains usagers voudront en avoir un. Il peut alors dégager une rentabilité suffisante pour faire vivre une société de niche. L’idée d’avoir un téléphone modulable, qui puisse par exemple se transformer en caméra haut de gamme est une piste intéressante. Il faut toutefois qu’il propose une qualité très largement supérieure à ce qui se fait ailleurs.



Quelles autres innovations sont à guetter dans le secteur des smartphones à court terme selon vous ? Quelles sont les innovations les plus attendues ?



Le smartphone est devenu l’appareil à tout faire par excellence : téléphoner, photographier, filmer, jouer, lire, trouver son chemin… Toutefois, son défaut majeur demeure dans la taille d’écran tout de même moins confortable que celle d’une tablette. Les technologie d’écran dépliables ou extensibles devraient changer la donne. Il faudrait qu’un smartphone, bien qu’on puisse le ranger dans la poche, puisse atteindre une taille au moins comparable à celle d’un iPad mini lorsque cela est nécessaire.



Faute de quoi, il est difficile d’envisager certains jeux ou même des applications pratiques comme un traitement de texte. Bref, il faut que les smartphones puissent se métamorphoser en tablette lorsqu’une application nécessite un écran confortable.



Il y a également de fort progrès à accomplir pour ce qui est de la prise en main de l’appareil. Il n'est pas normal qu'on doive le tenir à pleine main contre l'oreille si l'on veut tenir une conversation privée. Il devrait exister des accessoires qui permettent de téléphoner aisément sans avoir à le saisir – le smartphone pourrait, grâce des extensions, se caler automatiquement sur les bords de la main dès qu’on l’attrape ou même se plaquer contre l’oreille sans qu’on ait besoin de le porter.