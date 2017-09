Paix et réconciliation en Côte-d’Ivoire: Pourquoi Gbagbo et Blé Goudé reçoivent Méambly pour la 3e fois

Le mercredi 20 septembre 2017, le groupe parlementaire « Agir pour le peuple », à travers son président Evariste Méambly, était l’invité à la prison de Scheveningen du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé.



Durant 5 heures de temps, le député Evariste Méambly a parlé d’abord en tête à tête avec le président Laurent Gbagbo puis avec le ministre Charles Blé Goudé avant une rencontre de travail à trois avec ses deux hôtes. Un déjeuner à trois a mis fin à la rencontre. Au menu de leurs échanges, la proposition de loi d’amnistie déposée le 30 juin 2017 et qui attend toujours d’être analysée par l’Assemblée nationale, ainsi que le nouveau projet de loi, portant sur l’indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire, déposée, elle, le vendredi 15 septembre 2017.



Refusant de se prononcer à la presse à la sortie de cette rencontre, il a toutefois confié à EventNews.TV qu’il faut voir par sa présence à La Haye, la 3ème du genre en mois de 2 mois, une visite à son père pour lui présenter les deux lois jumelles de la paix en Côte d’Ivoire. « Paix comme miséricorde, indulgence, rémission, absolution, grâce et amnistie », a-t-il commenté sa démarche.



Le président Laurent Gbagbo, selon les informations en notre possession, a dit croire en ces deux lois qui, a-t-il dit, sont une bonne chose pour la Côte d’Ivoire. C’est donc à juste titre qu’il a donné son accord au groupe parlementaire « Agir pour le peuple » pour cette loi. Il a dit en être fier et a encouragé son visiteur et ses camarades députés dans leur combat pour la paix et la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire.



La veille de sa visite à La Haye, le mardi 19 septembre 2019, le président du groupe parlementaire « Agir pour le peuple » était à Paris où il a saisi les différents groupes parlementaires de l’Assemblée nationale de France de son projet de lois. Au siège du parti Les Républicains de Nicolas Sarkozy il a été reçu Bernard Accoyer président de l’Assemblée nationale Française de 2012 à 2017 qui lui a dit son soutien et ses encouragements dans la promotion de ces deux lois. La présidence de la République, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont également été destinataires de ces projets de lois.



