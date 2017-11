Où finissent les esclaves noirs vendus en Lybie ?

Le commerce est indissociable du marché défini comme le lieu où les offreurs et les demandeurs acquièrent des biens

et des services en échange de monnaie. Durant la Traite négrière, les Noirs furent échangés, comme des marchandises

et des bêtes de somme, pour produire richesses sur le continent américain et européen, en travaillant dans les champs

de coton, de tabac et de sucre de leurs maîtres. Ils sont vendus, de nos jours, en Lybie, pour des raisons particulières

qu’il nous appartient de découvrir pour sauver avec célérité ces esclaves des temps modernes. L’Afrique, il faut le savoir,



n’est pas encore aux mains des Africains mais des Occidentaux, qui sont les véritables propriétaires de toutes leurs

richesses. La déclaration conjointe de Dramane Ouattara et d’Emmanuel Macron sur la question du franc CFA en dit

long. La France décide du futur de l’Afrique, de son développement. Invité de "Bourdin Direct" le 27 octobre 2016,

Sarkosy soutient la thèse selon laquelle la cause du réchauffement climatique dû à l’homme "est l’explosion

démographique", accusant les populations africaines.



Il déclare : « Quand vous pensez que Lagos a 22 millions



d’habitants, quand vous pensez que l’Afrique va passer de 1 milliard à 2milliards 300 millions, quand vous pensez que

le troisième pays le plus peuplé du monde dans 30 ans sera le Nigéria (…) le seul Nigéria aura plus d’habitants que les

États-Unis d’Amérique dans 30 ans ! Vous voyez bien que la première cause de la dégradation de notre environnement,

c’est l’explosion de la population ». Il suggère, de manière unilatérale, une politique de natalité en Afrique, grâce à la

création d’un organisme indépendant des Nations unies pour surveiller l’évolution de la démographie dans le monde.



Aucun mot offensant sur la Chine peuplée de plus d’un milliard 300 millions d’habitants. Ses propos rendent explicite

sa politique en Côte d’Ivoire et en Lybie. Les Noirs vendus comme des marchandises sont, aujourd’hui, perçus comme

une menace par les dirigeants français. La propension de Sarkosy à justifier les crimes commis par la France et les

grandes nations du monde, faisant allusion, dans ses discours de campagne de 2007, à la solution finale, indique qu’il

est un fervent partisan du darwinisme social. Cette doctrine politique postule que la lutte pour la vie entre les hommes

est l’état naturel des relations sociales, et que les conflits, l’extermination des races jugées faibles sont la source

fondamentale du progrès et de l’amélioration de l’être humain.



Ainsi, pour faire face aux crises économiques de son époque, Hitler fit exterminer de 1940 à 1945, 1.100.000 personnes dont 200.000 enfants ; des Juifs, des homosexuels, des invalides... En Côte d’Ivoire, Sarkosy a préféré la guerre au recomptage des voix, installant sur les cadavres de milliers d’Ivoiriens Dramane Ouattara, poussant sur la route de l’exil de nombreuses familles qui ont trouvé la mort dans la mer méditerranée.



L’immigration clandestine en provenance de la Lybie lui a permis de concéder le pouvoir politique au

monde de la Finance, affaiblissant, à dessein, le pouvoir d’achat des travailleurs européens, atténuant, par la même

occasion, le pouvoir de contraction de leurs syndicats. Il a suscité, de cette manière, la naissance de nombreux partis

populistes d’extrême droite et la xénophobie, à cause des déséquilibres des marchés européens du travail. A quoi

servent donc ces esclaves africains vendus en Lybie ? Il est certain que ces derniers ne travailleront pas dans les champs

du continent européen. Cette réduction drastique de la démographie africaine que propose Sarkosy équivaut, par

conséquent, à l’extermination directe ou indirecte de ces esclaves dont le témoignage pourrait incriminer leurs maîtres.



L’extermination des Juifs coïncida, paradoxalement, avec le progrès de la science dans le monde. Ce qui signifie que

certains de ces esclaves Africains seront soit des animaux de laboratoires, pour des expériences scientifiques

clandestines, soit des cadavres ambulants appelés à être privés de leurs organes sur un marché noir, où de riches

malades attendent d’avoir un nouveau cœur, de nouveaux reins... N’oublions pas les rites sacrificiels. Les armes

françaises retrouvées aux mains du Boko Haram qui endeuille le Nigéria dont la démographie galopante effraie Sarkosy et ses pairs lèvent le voile sur ses intentions secrètes. Ne soyons donc pas surpris de voir des jeunes africains noirs, après un lavage de cerveau, prendre, dans un avenir proche, des armes contre leurs propres frères ou rejoindre des groupes terroristes en Europe.



Les "microbes" en Côte d’Ivoire, sous Dramane Ouattara, nous donnent une idée de ce

nouveau colonialisme qui voit de jeunes désœuvrés provoquer, sous le couvert des despotes africains cupides,

l’insécurité sur le continent, afin de justifier la présence de l’armée française en Afrique ou l’adoption en Europe de lois

favorables à la discrimination raciale comme en Algérie. "L’Odyssée" voulue par Sarkosy vise à mettre en quarantaine

notre continent pour ne servir que les intérêts personnels de la classe politique française et de leurs multinationales.



La politique africaine de la France représente une bombe à retardement à désamorcer à temps, car le darwinisme social constitue un danger pour la civilisation universelle dans un monde où l’équilibre de la terreur ne tient qu’à un fil. Les marchés africains, la démocratie, l’éducation et notre solidarité constituent des armes pacifiques capables de changer le cours de notre propre histoire dans la discipline, sans faire usage de violence. Sarkosy et ses pairs s’évertuent à créer les conditions favorables à la haine, à la guerre des cultures, des religions, afin de mieux diviser pour régner. Participons de manière massive aux manifestations pacifiques pour la libération de nos frères vendus comme esclaves et celle de Laurent Gbagbo, qui a choisi de lutter pour la dignité, le bien-être des Noirs.



Isaac Pierre BANGORET (Écrivain)