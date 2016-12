On aura tout vu dans ce monde : 2,5 tonnes de riz en plastique saisies au Nigeria !

On aura visiblement tout vu dans ce monde, surtout avec les Chinois, selon la BBC, les douaniers au Nigeria ont saisis 2,5 tonnes de riz en plastique qui s’apprêtaient à entrer dans le pays ditigé par le président Muhammadu Buhari. L



A en croire Le journaliste Martin Patience, rien n’indique à première vue qu’il s’agit de plastique. Tellement la texture et les formes font penser à du vrai riz. Il témoigne : « Quand on touche le riz, rien d’anormal ne se remarque. Mais à l’approche du nez, une odeur de produit chimique s’en dégage. » La confirmation est venue de la Douane du pays qui a improvisé une cuisson spontanée afin d’avoir les idées claires.



On a pu découvrir que le riz en plastique se colle et on découvre la supercherie. Un échantillon a d’ailleurs été envoyé en laboratoire a fin de déterminer la composition exacte.



Times24.info