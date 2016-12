Noël 2016: le cardinal Kutwa exhorte les ivoiriens à « repousser les ténèbres de la division et à cultiver la paix »

« Et le verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Prions afin que cette gloire illumine nos vies et notre pays, qu’elle repousse loin derrière nous les ténèbres de la division, de la haine et nous apporte la lumière du pardon, de la réconciliation et de la paix par l’intercession de la Vierge Marie et Saint Paul », a déclaré l’Archevêque d’Abidjan dans un message lu dans toutes les paroisses de l’archidiocèse au cours des messes du samedi et dimanche.



Aux chrétiens, le Cardinal Kutwa a demandé, selon la note, d’emprunter à l’exemple de Jésus, « le chemin de l’amour sans exclusive, chemin de bonheur partagé, chemin de paix profonde et de pardon ».



Aux hommes politiques, il a rappelé que leur activité sera plus aisée que si elle rencontre des cœurs apaisés et réconciliés, avec eux-mêmes et avec les frères et sœurs des autres partis et groupement politiques.



Le premier responsable de l’Eglise catholique en Côte d’Ivoire, a souhaité que les guides religieux fassent chacun son mea-culpa pour savoir si la place a toujours été laissé à Dieu d’agir.



Noël a été célébré ce dimanche. Dans les paroisses et temples, des messes et cultes ont été dits pour accueillir l’enfant Jésus.