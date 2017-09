Nigéria : Le premier métro d’Afrique de l’Ouest sera fonctionnel en décembre 2017

Le projet a été confié à une société chinoise, la CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation). Il s’agit de la première ligne de métro en Afrique de l’Ouest.



Le projet qui aura coûté 833 millions de dollars (457,5 milliards de francs CFA) à l’État nigérian, reliera l’aéroport international Nnamdi Azikiwe et le quartier des affaires d’Abuja à travers 12 arrêts étendus sur 45 kilomètres.



Kong Tao, un des responsables du projet, a annoncé à la presse la semaine dernière que les trajets tests seront effectués en novembre prochain et que la ligne sera ouverte au public en décembre.



Le projet devrait s’étendre par la suite via la création de lignes supplémentaires mais le gouvernement y voit déjà un espoir pour l’économie du pays.



Selon Kong Tao, cette première ligne de métro permettra non seulement de créer de l’emploi, mais aussi d’améliorer l’environnement d’investissement du pays ainsi que les conditions de vie.