Nigeria: Dangote envisage de construire à Abuja une université pour environ 550 millions $

(Agence Ecofin) - L’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, via sa fondation, la Dangote Foundation, va construire à Abuja une université de classe mondiale.



D’après la directrice générale de la fondation, Zouera Youssouffou, qui a révélé l’information, un financement d’environ 550 millions $ a été alloué au projet et le terrain devant l’accueillir déjà acquis.



Par ailleurs, Julius Okojie, chef de l’équipe technique en charge du projet et ancien secrétaire général de la commission des universités du Nigéria (NUC), a indiqué que le projet a été soumis à cette dernière pour évaluation et approbation.



Selon Okojie, l’infrastructure sera axée sur la technologie et réunira des enseignants de renommée mondiale.