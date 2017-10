Nicolas Sarkozy est prévenu : Carla Bruni “peut partir à tout moment s'il l’embête”

L'ancienne top model star des années 90, ex-première dame de France, compositrice et chanteuse Carla Bruni-Sarkozy est actuellement en pleine promotion pour son nouvel album French Touch. Interviewée par le site Terra Femina, la chanteuse s'est étendue sa vision du féminisme et la façon il imprégnait sa vie sentimentale : "Je ne suis pas une activiste, mais je suis féministe et ma vie le prouve : je n'ai jamais dépendu de personne à part de mon père jusqu'à 18 ans, quand j'ai commencé à travailler. Maintenant, je dépends de mon homme, mais ce n'est pas par le travail : je dépends de lui parce qu'il me manque et parce que je l'aime. Mais s'il m'embête, je peux partir à tout moment ! C'est ça aussi le féminisme, c'est l'indépendance, l'équivalence, c'est l'équité"



Cette semaine, dans un autre registre, la chanteuse se vantait sur un site américain partager avec"son homme" "une vie sexuelle fantastique".



Carla Bruni-Sarkozy est mariée avec Nicolas Sarkozy depuis presque 10 ans. Le couple a accueilli en 2011 la petite Giulia, qui est venue agrandir une famille déjà nombreuse : Nicolas Sarkozy était déjà père de trois garçons, Jean, Louis et Pierre et Carla Bruni d'Aurélien né de son union avec le philosophe Raphaël Enthoven.



gala.fr