Naomi Campbell prête à avoir des enfants à 47 ans

Naomi Campbell est également l’un des six mannequins de sa génération qui ont été sacrés top modèles par l’industrie de la mode.



La vie sentimentale de la jeune femme a été assez tumultueuse. Elle a été en couple avec le bassiste Adam Clayton, mais ont finalement rompu. En 1998, elle est tombée amoureuse de Flavio Briatore, champion de Formule 1, mais une fois de plus, leur relation a été d’une courte durée et en 2003, les deux se sont séparés.



Après ces ruptures, Naomi Campbell est restée célibataire et sans enfant, bien qu’elle soit désormais prête à en faire. Selon Express, Campbell envisageait l’adoption, mais aurait changé d’avis et aimerait porter ses propres enfants malgré son âge avancé.



Lors d’une interview récente avec Wendy Williams sur le Wendy Williams Show, Campbell a exprimé son désir d’avoir ses enfants et a révélé que cela a toujours été son souhait.

Dans un autre entretien avec ES Magazine, elle a déclaré : « J’ai toujours voulu avoir des enfants et maintenant, tel qu’évolue la science, je pense que je peux le faire quand je veux ». Interrogée sur la façon dont elle compte s’y prendre, elle a affirmé qu’elle voudrait porter son propre enfant sans l’aide d’une mère porteuse. Campbell a également admis qu’elle ne voulait pas élever son enfant seule et est déterminée à trouver l’homme parfait qui la soutiendra.



« Je veux un papa pour mon enfant, c’est très important », a-t-elle avoué.