Mutinerie en Côte-d’Ivoire : Le gouvernement donne un nouveau bilan de quatre morts et neuf blessés

Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi à Abidjan, un nouveau bilan de quatre morts et neuf blessés lors du récent mouvement d’humeur de soldats dans plusieurs villes et demandé aux préfets un rapport sur « le point des dégâts » de cette mutinerie dans les régions, après un Conseil des ministres.



« Le bilan à ce jour est de quatre morts et neuf blessés », a indiqué le porte-parole du gouvernement Bruno Koné, ajoutant que « des instructions ont été données pour la prise en charge » des blessés.



Le président Alassane Ouattara a demandé « un rapport qui devra présenter le point des dégâts matériels dans les régions », a fait savoir M. Koné.



Cette mutinerie qui a duré quatre jours a été lancé vendredi, au lendemain d’une cérémonie d’ »excuses » au président Alassane Ouattara d’un groupe présenté comme issu des 8.400 soldats qui s’étaient mutinés en janvier. Ils ont promis de renoncer « définitivement à toute revendication d’ordre financier ».



Il s’en est suivi un mouvement d’humeur dans plusieurs localités du pays dont Abidjan, Bouaké (Centre) et Daloa (Centre-ouest).



Après un « accord sur les modalités de sortie de crise », conclu entre l’état-major des armées et les mutins, à l’issue d’échanges, le calme est revenu mardi dans le pays



« Choisir de discuter » était la « meilleure option », a soutenu le porte-parole du gouvernement, ajoutant que les autorités militaires « traitent la question avec la plus grande responsabilité ».



EFI



Alerte info/Connectionivoirienne.net