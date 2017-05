Mutinerie en Côte-d’Ivoire: Le CEMA Sékou Touré menace les soldats « indisciplinés »

Le chef d’état-major des armées, le général Sékou Touré a appelé vendredi, les soldats qui se sont se sont mutinés à la « discipline », au risque de s’exposer à des « sanctions disciplinaires sévères », dans une déclaration lue à la RTI, la télévision publique.



« L’état-major des armées lance un appel au calme et invite l’ensemble des militaires à respecter le cadre réglementaire de travail et faire preuve d’une grande discipline, a indiqué le général Touré.



« Tout militaire se livrant à des actes répréhensibles, s’exposent à des sanctions disciplinaires sévères », a-t-il prévenu.



Des soldats se sont mutinés de nouveau à Abidjan notamment au camp Gallieni, siège de l’Etat-major au Plateau (centre des affaires), à Bouaké (centre), et dans des villes de l’intérieur du pays, quelques heures après qu’un groupe présenté comme issu des 8.400 soldats qui s’étaient mutinés début janvier, a présenté ses « excuses » au président Alassane Ouattara et promis de renoncer « définitivement à toute revendication d’ordre financier ».



Le général Sékou Touré a « regretté des actes de défiance à l’autorité » des soldats qui se sont « désolidarisés de leurs frères d’armes ».



Vendredi, le gouvernement a annoncé des mesures rigoureuses contre ces soldats et « le déploiement des forces armées à Abidjan et l’intérieur » du pays « afin de sécuriser les populations », après une réunion du conseil national de sécurité.



Depuis le début de l’année, le gouvernement ivoirien fait face à une série de mutineries. Les soldats réclamaient le paiement des primes individuelles de 12 millions FCFA dont les premiers versements ont été effectués en janvier.



