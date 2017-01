Mutinerie à Yamoussoukro : Ce qui ressort des négociations entre le Gouverneur et les mutins

Ainsi, les mutins acceptent de ranger les armes mais réclament la prise en compte de tous les corps d’armées dans le paiement des primes (12 millions) que le Gouvernement a accordé aux ex-rebelles qui se sont mutinés les 6 et 7 janvier dernier.



« Nous venons de finir notre médiation de cessez-le-feu avec les militaires mutins sous un ton de bon sens et un esprit de calme», a déclaré le gouverneur.



Augustin Thiam a promis aux mutins de transmettre dans de brefs délais, leur message à la hiérarchie, notamment au président Alassane Ouattara.



« Nous allons Ils nous ont parlé. La malheureuse situation est dû a une incompréhension. Et d’ici là nous allons prendre les dispositions pour assister efficacement les blessés », a conclu le Gouverneur Augustin Thiam.